أخبار ريال مدريد: مبابي قبل أي شيء .. وكبار إيطاليا يريدون أسينسيو

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 28 فبراير 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 28 فبراير 2022:

"جول GOAL" يؤكد أن ريال مدريد يريد إنهاء التوقيع مع كيليان مبابي قبل اتخاذ أي خطوات أخرى، سواء بالتعاقد مع لاعبين جدد أو تجديد عقود لاعبيه.

مبابي حاول خلال الصيف الماضي الضغط على باريس سان جيرمان من أجل الانتقال إلى ريال مدريد، لكن النادي الفرنسي رفض عرضًا من الملكي بقيمة 200 مليون يورو.

مبابي، الذي يركز بشكل كامل على موسمه مع باريس سان جيرمان، لم يوقع على تجديد عقده مع النادي الفرنسي، وريال مدريد يتمسك بالأمل في ضمه بالمجان مع نهاية الموسم.

حسب صحيفة "as" الإسبانية، فإن ريال مدريد يريد أن يصبح الياباني تاكيفوسا كوبو فردًا في قائمة الفريق الأول خلال الموسم المقبل.

كوبو، 20 عامًا، انتقل إلى ريال مدريد في صيف 2019، لكنه لم يظهر حتى الآن بقميص النادي الملكي رسميًا، حيث خرج في سلسلة إعارات إلى ريال مايوركا، وفياريال، وخيتافي.

ويقدم كوبو أداء مذهلًا مع مايوركا في الموسم الحالي، ويبدو ريال مدريد مستعدًا لمنحه الفرصة في الموسم المقبل، خاصة مع اقتراب حصول فينيسيوس جونيور على الجنسية الإسبانية، ما يعطي النادي الملكي الحق في تسجيل الياباني في قائمته التي يجب ألا تضم أكثر من ثلاثة لاعبين غير أوروبيين.

حسب صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، فإن بايرن ميونخ الألماني يطمح للتعاقد مع داني كارباخال ظهير ريال مدريد في الصيف المقبل.

وعبر بايرن عن اهتمامه بالتعاقد مع كارباخال، خاصة وأن النادي البافاري قرر دخول سوق الانتقالات للحصول على ظهير بقدرات هجومية في الصيف المقبل.

ويعد كارباخال الخيار المفضل لإدارة النادي الألماني، بالنظر إلى الخبرات الكبيرة التي يملكها، وتجربته السابقة في الدوري الألماني مع باير ليفركوزن.

حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن يوفنتوس وميلان يراقبان عن كثب موقف أسينسيو مع ريال مدريد.

يأتي اهتمام يوفنتوس بعد الاستثمار الكبير الذي قام به "البيانكونيري" في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، بعد التعاقد مع الصربي دوشان فلاهوفيتش، ويرغب يوفنتوس في أن يمنح مهاجمه الجديد شركاء رائعين.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن يوفنتوس يخطط لجعل أسينسيو أحد أغلى اللاعبين أجرًا في صفوف الفريق.

ومن جانبه، فإن ميلان، الذي تربطه علاقات جيدة للغاية مع ريال مدريد، سيحاول استغلال الوضع لإقناع ماركو أسينسيو بارتداء ألوان "الروسونيري".

ومع ذلك، يبدو المشروع الرياضي في "سان سيرو" أقل جاذبية من المشروع التنافسي العظيم في يوفنتوس. (طالع لمزيد من التفاصيل)