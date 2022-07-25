أخبار ريال مدريد: مايورال إلى خيتافي .. والصراع مستمر على أسينسيو

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 25 يوليو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التعاقد معها في صيف 2022، أو ربما التخطيط أكثر من أجل المستقبل.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 25 يوليو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 25 يوليو 2022:

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد اقترب من بيع مهاجمه بورخا مايورال إلى نادي خيتافي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب التقرير، فإن ريال مدريد سيحصل على عشرة ملايين يورو مقابل بيع مايورال، الذي لن يدخل خطط الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الموسم المقبل.

أكد الصحفي الإسباني رامون ألفاريز عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن ريال مدريد يراقب إيكر برافو، مهاجم نادي باير ليفركوزن الألماني.

برافو يلعب في خط الهجوم، وهو من خريجي أكاديمية "لا ماسيا" وانتقل إلى ألمانيا في صيف 2021.

وخطة ريال مدريد حاليًا هي التعاقد مع برافو وجعله يلعب تحت قيادة راؤول جونزاليس في فريق ريال مدريد "كاستيا" قبل تصعيده إلى الفريق الأول.

كشفت شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية أن نادي تورينو اقترب من الحصول على خدمات البرازيلي رينيير جيسوس لاعب نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وعلى الرغم من ارتباط رينيير خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى ريال بلد الوليد، إلا أن النادي الإيطالي قد اتخذ خطوات جادة نحو الاقتراب من التعاقد مع البرازيلي الشاب.

أكدت صحيفة "as" الإسبانية أن نادي ميلان الإيطالي لم يستسلم في سعيه للحصول على خدمات ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

مستقبل أسينسيو مع ريال مدريد أصبح محل شك كبير، حيث يدخل اللاعب الموسم الأخير في عقده مع النادي الملكي، وحتى الآن لم يتم تجديد العقد.

وحسب التقرير، فإن باولو مالديني المدير الرياضي في ميلان يحب فكرة التعاقد مع أسينسيو، ويرى أنه سيقدم دعمًا هائلًا إلى بطل الدوري الإيطالي.

إلا أن التقرير كشفت أن نادي نيوكاسل الإنجليزي يرغب هو الآخر في التعاقد مع الدولي الإسباني، خاصة مع امتلاك الفريق قوة اقتصادية أكبر من "الروسونيري" قد تغري أسينسيو بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي.