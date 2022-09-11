أخبار ريال مدريد: ماريانو يرغب في التجديد .. و3 برازيليين على رادار الملكي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 11 سبتمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 11 سبتمبر 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022:

صحيفة "fichajes" الإسبانية أكدت أن ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد يرغب في تجديد عقده مع ريال مدريد، والذي ينتهي نهاية الموسم الحالي.

وعلى الرغم من ابتعاد ماريانو عن صورة المشاركة كأساسي أو حتى كبديل في ريال مدريد منذ عودته إلى الفريق في 2018، إلا أن اللاعب يرغب في تمديد إقامته في "سانتياجو برنابيو" لفترة أطول.

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يواصل مراقبة الياباني تاكيفوسا كوبو لاعبه السابق، الذي انتقل في فترة الانتقالات الصيفية إلى ريال سوسييداد.

وانتقل كوبو إلى ريال سوسييداد، لكن ريال مدريد يملك نصف بطاقة اللاعب، وهو ما يعني أنه يمكنه استعادة اللاعب عبر دفع مبلغ مالي.

ومع تألق كوبو في سوسييداد منذ بداية الموسم، فإن ريال مدريد مهتم للغاية بمدى تطوره في الفترة القادمة.

صحيفة "ديفينسا سنترال" أكدت أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد منح موافقته لإدارة النادي الملكي على التحرك للتعاقد مع الفرنسي كريستوفر نكونكو لاعب لايبزيج الألماني.

نكونكو يعد لاعبًا من الذين يراقبهم ريال مدريد منذ فترة، من أجل تعويض كريم بنزيما في مركز قلب الهجوم على المدى الطويل.

صحيفة "fichajes" الإسبانية كشفت عن أن ريال مدريد يواصل البحث عن جواهر شابة في كرة القدم البرازيلية، ووضع عينه بالفعل على ثلاثة لاعبين من أجل التحرك لضمهم.

اللاعب الأول هو فيتور روكي لاعب وسط نادي أتلتيكو بارانينسي، والثاني هو ماتيوس ناسيميتو لاعب مهاجم بوتافوجو.

الاسم الثالث هو إندريك لاعب بالميراس، والذي يحظى باهتمام شديد من عدة أندية أوروبية كبرى، وعلى رأسها باريس سان جيرمان وميلان.