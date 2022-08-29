أخبار ريال مدريد: ليفربول يريد كروس .. ورفض عرض ضخم لبيع فالفيردي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 29 أغسطس 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التعاقد معها في صيف 2022، أو ربما التخطيط أكثر من أجل المستقبل.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 29 أغسطس 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022:

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن نادي ليفربول الإنجليزي يفكر في التعاقد مع الألماني توني كروس نجم وسط ريال مدريد خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

التقرير أشار إلى أن ليفربول مهتم للغاية بالتعاقد مع لاعب وسط خلال فترة الانتقالات الصيفية، وأن كروس يأتي على رأس قائمة "الريدز".

لكن الصحيفة الإسبانية أكدت أن ريال مدريد قد لا يسمح برحيل كروس في هذه المرحلة من فترة الانتقالات الصيفية، لصعوبة الحصول على بديل في وقت مناسب.

موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني أكد أن ريال مدريد يفكر في التعاقد مع جواو جوميز نجم وسط نادي فلامنجو البرازيلي.

جوميز يجذب أنظار ريال مدريد منذ مدة، ويفكر النادي الملكي في التحرك للتعاقد مع اللاعب صاحب الواحد وعشرين عامًا، من أجل تدعيم خط الوسط بلاعب يملك خصائص دفاعية.

ويأتي ذلك في أعقاب رحيل البرازيلي كاسيميرو عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، متوجهًا إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

أكدت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن نادي آرسنال يقود سباق التعاقد مع ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد.

التقرير أشار إلى أن آرسنال ومانشستر يونايتد يتنافسان على خدمات أسينسيو، لكن النادي اللندني هو الذي يقود السباق.

ومن المرجح أن يرحل ماركو أسينسيو عن ريال مدريد خلال الأسبوع الأخير في فترة الانتقالات الصيفية، بالنظر إلى أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولم يقدم له النادي الملكي عرضًا لتجديد تعاقده.

موقع "90min" الإنجليزي أكد أن ريال مدريد رفضًا عرضًا ضخمًا خلال فترة الانتقالات الصيفية لبيع الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي نجم وسط الفريق.

التقرير أشار إلى أن ريال مدريد تلقى عرضًا من أحد أندية الدوري الإنجليزي، دون الكشف عن هويته، بقيمة 90 مليون يورو لبيع فالفيردي، وأن النادي الملكي رفض العرض على الفور.