أخبار ريال مدريد: ليفربول مصر على ضم فالفيردي .. وماريانو إلى أتلتيكو

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 19 سبتمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 19 سبتمبر 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 19 سبتمبر 2022:

موقع "football365" الإنجليزي أكد أن نادي ليفربول سيحاول في صيف 2023 تقديم عرض جديد إلى ريال مدريد من أجل التعاقد مع الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي.

ليفربول قدم بالفعل عرضًا إلى ريال مدريد في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية لضم فالفيردي مقابل 100 مليون يورو، لكن النادي واللاعب رفضا الفكرة فورًا.

موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي أكد أن نادي يوفنتوس سيحاول التعاقد مع ألفارو أودريوزولا ظهير ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

ومع خروج أودريوزولا من خطط كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بشكل كامل، فإن يوفنتوس مستعد للتعاقد مع اللاعب في يناير 2023.

موقع "Football Insider" أشار إلى أن ريال مدريد مستعد للدخول إلى سباق التعاقد مع ميلان شكرينار مدافع نادي إنتر الإيطالي.

عقد شكرينار مع إنتر ينتهي في نهاية الموسم الحالي، وهو ما جعله هدفًا لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى.

وحسب التقرير، فإن ريال مدريد مستعد لتقديم عرض مادي ضخم إلى شكرينار من أجل إقناعه بالانتقال إلى "سانتياجو برنابيو" في صفقة انتقال حر.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية كشفت أن ريال مدريد مستعد للسماح برحيل مهاجمه ماريانو دياز إلى غريمه أتلتيكو.

ريال مدريد قرر ألا يوقف المهاجم في حالة أراد الانضمام إلى أتلتيكو، خاصة مع رغبة النادي الملكي في التخلص من اللاعب بأي شكل.