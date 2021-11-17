أخبار ريال مدريد: اهتمام بضم فان دي بيك ومارسيلو مطلوب في البرازيل

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021:

ريال مدريد يقرر عدم التعاقد مع مبابي في يناير

ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع فان دي بيك

مارسيلو مطلوب في الدوري البرازيلي

زيدان قد يحرم ريال مدريد من بوجبا

ريال مدريد يقرر عدم التعاقد مع مبابي في يناير

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي ريال مدريد، قرر عدم محاولة التعاقد مع كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن إدارة الميرينجي، قررت عدم التعاقد مع مبابي في يناير المقبل، وستنتظر لحين نهاية عقده مع نهاية الموسم الحالي، والتوقيع معه في صفقة انتقال حر بالصيف المقبل.

ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع فان دي بيك

أوضحت تقارير صحفية، إلى رغبة ريال مدريد، في التعاقد مع دوني فان دي بيك، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وخرج اللاعب صاحب الـ 24 عامًا، من حسابات أولي جونار سولشاير مدرب الشياطين الحمر، وتأمل إدارة الميرينجي حسم الصفقة لصالحها بمبلغ منخفض بسبب قلة مشاركاته مع يونايتد بحسب ما ذكرته "Fichajes".

مارسيلو مطلوب في الدوري البرازيلي

أكدت تقارير صحفية، إلى اقتراب رحيل مارسيلو، لاعب ريال مدريد عن صفوف فريقه، بالمجان بنهاية الموسم الحالي، بعد نهاية عقده رفقة الميرينجي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة سبورت الإسبانية، فإن اللاعب صاحب الـ 33 عامًا، مطلوب في الدوري البرازيلي من فريق بوتافوجو، بالإضافة إلى فريق مارسيلو السابق، فلومينينسي.

زيدان قد يحرم ريال مدريد من بوجبا

أشارت تقارير صحفية، إلى أن زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، قد يتسبب في حرمان الميرينجي من التعاقد مع هدفه بول بوجبا، خلال الصيف المقبل.

وارتبط ريال مدريد بالتعاقد مع بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، ولكن بحسب الصحافة الإنجليزية، فإن الشياطين الحمر في مفاوضات مع زيدان لتولي تدريب الفريق، وفي حال وصوله إلى يونايتد سيستمر معه بوجبا ولن يرحل بنهاية عقده.