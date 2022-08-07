أخبار ريال مدريد: فيرنر يبتعد عن "الملكي" .. ومراقبة مدافع إنتر

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 7 أغسطس 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التعاقد معها في صيف 2022، أو ربما التخطيط أكثر من أجل المستقبل.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 7 أغسطس 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 7 أغسطس 2022:

يبدو أن الألماني تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي الإنجليزي خرج من خطط ريال مدريد، في ظل اقترابه من العودة إلى لايبزيج الألماني.

وارتبط فيرنر خلال الأيام الماضية بالانتقال إلى ريال مدريد من أجل تعزيز الخط الخلفي للنادي الملكي خلال منافسات موسم 2022-23.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات أن لايبزيج على وشك التوقيع مع فيرنر، وأن الصفقة ستكون بعقد دائم وليست على سبيل الإعارة.

وكشف رومانو أن التفاصيل الأخيرة بين الناديين يتم العمل عليها، وأن اللاعب قد وافق على البنود الشخصية مع لايبزيج منذ شهر.

حسب صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أن ريال مدريد يريد التعاقد مع البلجيكي يوري تيليمانس نجم وسط نادي ليستر سيتي الإنجليزي في صيف 2023.

التقرير أكد أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع تيليمانس، وأن النادي الملكي وضع البلجيكي الدولي في خططه لمحاولة ضمه بالمجان في نهاية الموسم الحالي، حيث ينتهي عقده مع "الثعالب" في صيف 2023.

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد يستعد لتقديم عرض للتعاقد مع إيكر برافو مهاجم نادي باير ليفركوزن الألماني.

ويجذب برافو أنظار أتلتيكو مدريد أيضًا، لكن باير ليفركوزن يؤمن بقدرات الإسباني الشاب، ومن المنتظر أن يطلب قيمة عالية للسماح برحيل لاعبه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

صحيفة "ديفينسا سنترال" أكدت أن ريال مدريد سيحاول تأمين خدمات السلوفاكي ميلان شكرينيار مدافع نادي إنتر الإيطالي في صيف 2023.

ومع دخول شكرينيار للموسم الأخير في عقده مع إنتر، فإنه يجذب أنظار عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها ريال مدريد.