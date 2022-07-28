أخبار ريال مدريد: فيرنر على رادار "الملكي" .. ويوفيتش يهاجم أنشيلوتي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 28 يوليو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التعاقد معها في صيف 2022، أو ربما التخطيط أكثر من أجل المستقبل.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 28 يوليو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 28 يوليو 2022:

كشفت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أن ريال مدريد يراقب وضعية المهاجم الألماني تيمو فيرنر مع نادي تشيلسي الإنجليزي.

التقرير كشف أن ريال مدريد قد يتحرك للتعاقد مع فيرنر خلال الفترة الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

لكن التقرير شدد على أن ريال مدريد لن يتحرك للتعاقد مع فيرنر، إلا في حالة إنهاء مسألة اللاعبين الذين يريد التخلص منهم في قائمته حاليًا.

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد قد نجح في تجديد عقد لاعبه الشباب بيتر فيديريكو، الذي يعد أحد أبرز لاعبي الهجوم في أكاديمية النادي الملكي.

التقرير أكد أن بيتر قد وقع عقدًا يبقيه في ريال مدريد حتى صيف 2025، وأن الاتفاق أصبح رسميًا بالفعل.

كشفت صحيفة "ديفينسا سنترال" أن ريال مدريد يخطط للحصول على خدمات الإسباني إيكر برافو مهاجم نادي باير ليفركوزن الألماني على سبيل الإعارة.

التقرير أكد أن ريال مدريد يرغب في اختبار برافو خلال موسم 2022-23، خاصة وأنه يعد واحدًا من بين أبرز اللاعبين الشباب في كرة القدم الإسبانية.

برافو، صاحب السبعة عشر عامًا، من خريجي أكاديمية "لا ماسيا"، ويجذب كذلك أنظار أتلتيكو مدريد.

وجه الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد السابق، والمنتقل مؤخرًا إلى فيورنتينا الإيطالي، رسالة قاسية إلى كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الملكي.

يوفيتش أدلى بتصريحات إلى شبكة "DAZN" الرياضية، أكد خلالها أن أساليب أنشيلوتي التدريبية كانت السبب الرئيسي في عدم تقديمه أداء أفضل مع ريال مدريد.

وقال عن تألقه مع الفريق الإيطالي: "كنت بحاجة إلى مدرب منذ هذا القبيل، من شأنه أن يدفعني للعمل بجد". (طالع التفاصيل)