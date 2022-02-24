أخبار ريال مدريد: عودة هازارد إلى تشيلسي .. وطلب من هالاند

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 24 فبراير 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 24 فبراير 2022:

حسب محطة "راديو ماركا" الإذاعية الإسبانية، فإن تشيلسي الإنجليزي يناقش إمكانية استعادة البلجيكي إيدين هازارد من ريال مدريد على سبيل الإعارة في الصيف المقبل.

هازارد الذي انتقل إلى ريال مدريد في 2019، يواصل المعاناة في العاصمة الإسبانية.

ويأمل هازارد في استعادة مستواه قبل كأس العالم 2022، ومن أجل ذلك قد يفكر في العودة إلى تشيلسي الذي شهد أفضل فترات مسيرته.

حسب صحيفة "Fichajes" الإسبانية، فقد حدد نادي لايبزيج الألماني القيمة التي سيقبل بها من أجل التخلي عن خدمات نجمه كريستوفر نكونكو.

نكونكو يجذب أنظار ريال مدريد إلى جانب مانشستر يونايتد وتشيلسي، وهو ما يجعل الصراع على خدماته في أوج.

ومع تألق نكونكو، فإن لايبزيج يطلب الحصول على 75 مليون يورو مقابل السماح برحيل نجمه في الصيف المقبل.

حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن كيليان مبابي رفض "شيكًا على بياض" من أجل الاستمرار في باريس سان جيرمان الفرنسي في أغسطس الماضي.

ريال مدريد يقاتل بقوة من أجل الحصول على خدمات مبابي في نهاية الموسم، رغم تمسك باريس سان جيرمان بأمل تمديد عقده.

آخر عرض من باريس سان جيرمان إلى مبابي كان بتمديد عقده لعامين قادمين، مع منحه حرية الرحيل بعد منافسات بطولة كأس العالم 2022.

حسب محطة "كادينا سير" الإذاعية الإسبانية، فإن ريال مدريد طلب من النرويجي إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني الاستمرار في فريقه الحالي حتى صيف 2023.

ريال مدريد يفضل حاليًا إتمام التعاقد مع كيليان مبابي في الصيف المقبل، ويرى صعوبة التعاقد مع هالاند في الصيف نفسه.

ولذلك طلب ريال مدريد من هالاند الاستمرار في بوروسيا دورتموند لمدة موسم آخر، قبل تحقيق حلمه بالانتقال إلى "سانتياجو برنابيو".