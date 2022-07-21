أخبار ريال مدريد: عودة رونالدو مرفوضة .. و4 ألمان على رادار الملكي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 21 يوليو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التعاقد معها في صيف 2022، أو ربما التخطيط أكثر من أجل المستقبل.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 21 يوليو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 21 يوليو 2022:

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن خطة ريال مدريد في سوق الانتقالات لن تتغير على الإطلاق، وأن عودة كريستيانو رونالدو إلى "سانتياجو برنابيو" مستبعدة تمامًا.

الصحيفة الإسبانية تؤكد أن ريال مدريد لا يفكر في عودة الهداف التاريخي للنادي من جديد، وأن ذلك خيار مستبعد تمامًا.

يأتي ذلك بعد خروج تقارير يوم الأربعاء تفيد بأن رونالدو اجتمع مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، لبحث عودة "صاروخ ماديرا" إلى الفريق الملكي من جديد. (طالع التفاصيل)

أكدت صحيفة "Fichajes" الإسبانية أن نادي فلامنجو البرازيلي يفكر في استعادة لاعبه السابق رينيير جيسوس من ريال مدريد.

ويواجه البرازيلي الشاب مستقبلًا غامضًا في ريال مدريد، خاصة بعد فترة إعارة مخيبة مع بوروسيا دورتموند الألماني.

ولم يكشف التقرير عما إذا فلامنجو سيتحرك للتعاقد مع رينيير جيسوس بصفقة دائمة أو على سبيل الإعارة خلال الموسم المقبل فقط.

صحيفة "Fichajes" كشفت أيضًا أن ريال مدريد سوف يعود من جديد لبحث إمكانية التعاقد مع الفرنسي كريستوفر نكونكو نجم نادي لايبزيج الألماني.

التقرير أكد أن ريال مدريد مهتم بالحصول على خدمات الفرنسي الدولي، ويراقب تطوره عن كثب خلال السنوات الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد سوف يحاول التعاقد مع نكونكو خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2023، وسيقدم 60 مليون يورو لإقناع لايبزيج بالتخلي عن نجمه.

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أكدت اهتمام ريال مدريد بالحصول على أربعة لاعبين ألمان خلال الفترة المقبلة، من بينهم ثلاثة نجوم في صفوف نادي بايرن ميونخ.

الصحيفة كشفت أن ريال مدريد يواصل مراقبة يوشوا كيميش وزميله في الوسط جمال موسيالا، والجناح سيرج جنابري، والثلاثي من نجوم النادي البافاري.

فيما يركز ريال مدريد أنظاره أيضًا على فلوريان فيرتز نجم باير ليفركوزن، على الرغم من تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال الموسم الماضي.