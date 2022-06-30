أخبار ريال مدريد: عودة أودريوزولا .. وجنابري لن يغادر بايرن ميونخ

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 30 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التعاقد معها في صيف 2022، أو ربما التخطيط أكثر من أجل المستقبل.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 30 يونيو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 30 يونيو 2022:

من المقرر أن يعود ألفارو أودريوزولا إلى ريال مدريد في الثامن من يوليو، حيث سيتوجه إلى مدينة فالديبيباس الرياضية من أجل الخضوع للفحص الطبي الروتيني، قبل بداية الموسم التحضيري مع النادي الملكي.

ويعود الظهير الأيمن إلى ريال مدريد مرة أخرى بعد أن قضى الموسم الماضي معارًا مع فيورنتينا الإيطالي.

وجذب أداء أودريوزولا في إيطاليا إدارة ريال مدريد، حيث توجد ثقة في أنه يمكن أن يكون لاعبًا مفيدًا للفريق في الموسم المقبل، الذي سيكون ماراثونيًا.

حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد يقترب من التعاقد مع أحد أبرز المواهب في أكاديمية نادي خيتافي.

وحسب التقرير، فإن ريال مدريد يتحرك نحو ضم كارلوس سانشيز، المهاجم المولود في عام 2010، والذي سجل 62 هدفًا في الموسم الماضي.

وراقب كشافة ريال مدريد اللاعب خلال الشهور الماضية، ومن المنتظر أن يتحرك ريال مدريد لضمه قريبًا.

أكدت شبكة "espn" الأمريكية أن نادي مانشستر سيتي مستعد لبيع الإنجليزي رحيم ستيرلينج إلى نادي تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب التقرير فإن آمال تشيلسي في التعاقد مع الجناح الإنجليزي تضاعفت خلال الفترة الماضية، مع استعداد مانشستر سيتي لبيعه إلى "البلوز".

ويأتي ذلك على الرغم من اهتمام أندية من خارج إنجلترا بالحصول على خدمات ستيرلينج، وعلى رأسها ريال مدريد.

أكدت صحيفة "as" الإسبانية أن سيرج جنابري جناح نادي بايرن ميونخ الألماني منفتح على فكرة تجديد عقده في ملعب "أليانز أرينا".

ويأتي ذلك على الرغم من اهتمام ريال مدريد الشديد بالحصول على خدمات الألماني الدولي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وينتهي عقد جنابري مع بايرن ميونخ في صيف 2023، ما جعله هدفًا لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى.