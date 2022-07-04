أخبار ريال مدريد: عقبة أمام رحيل ماريانو .. وتغيير في موقف حراسة المرمى

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 4 يوليو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التعاقد معها في صيف 2022، أو ربما التخطيط أكثر من أجل المستقبل.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 4 يوليو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 4 يوليو 2022:

أكدت صحيفة "as" الإسبانية أن ريال مدريد يواجه صعوبة في التخلص من ماريانو دياز مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وعلى الرغم من موافقة ماريانو على الرحيل إلى فنربخشه التركي، إلا أن الأمور الاقتصادية تعيق الصفقة في الوقت الحالي.

ويأتي تضخم الليرة التركية أمام اليورو ليجعل توقيع ماريانو مع فنربخشه مهمة شبه مستحيلة.

ويرغب ماريانو في الحصول على خمسة ملايين يورو سنويًا، وهو نفس راتبه مع ريال مدريد، لكن النادي التركي لا يمكنه دفع هذا الراتب في الوقت الحالي بسبب التضخم.

حسب صحيفة "Diario de Valladolid" الإسبانية، فإن نادي بلد الوليد يرغب في الحصول على خدمات الياباني تاكيفوسا كوبو من ريال مدريد.

ويرغب بلد الوليد في استعارة كوبو خلال منافسات موسم 2022-23، خاصة مع صعوبة استمرار في ريال مدريد لعدم امتلاكه جواز سفر أوروبي.

ومن المرجح أن يوافق ريال مدريد على الصفقة في ظل العلاقة الطيبة مع بلد الوليد، ورئيسه رونالدو نازاريو، نجم النادي الملكي السابق.

كشفت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أن نادي ميلان الإيطالي قدم عرضًا بقيمة 25 مليون يورو للتعاقد مع ماركو أسينسيو من ريال مدريد.

ويبدو أن خروج أسينسيو من ريال مدريد أصبح قريبًا خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة وأن عقده ينتهي في صيف 2023.

وحسب التقرير، فإن الفارق بين طلب ريال مدريد وعرض ميلان يتمثل في خمسة ملايين يورو فقط.

ومن المرجح أن تسفر المفاوضات عن جديد خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل العلاقة الجيدة بين الناديين.

أكدت صحيفة "Fichajes" الإسبانية حدوث تغيير في موقف حراسة المرمى في ريال مدريد، وخاصة فيما يتعلق بالأوكراني أندري لونين الحارس الثاني.

الحارس الأوكراني، وبعدما كان قريبًا من الرحيل قرر المواصلة والقتال مع الفريق خلال الموسم المقبل.

وعلى الرغم من معرفة لونين بصعوبة اللعب بشكل منتظم في وجود تيبو كورتوا، إلا أنه يرغب في المواصلة.

وحسب التقرير، فإن كارلو أنشيلوتي وعد الأوكراني الدولي بالحصول على المزيد من الدقائق خلال الموسم المقبل بعد أن قرر البقاء.