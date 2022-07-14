أخبار ريال مدريد: عرض إنجليزي جديد لضم أسينسيو واهتمام بنجم دورتموند

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 14 يوليو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التعاقد معها في صيف 2022، أو ربما التخطيط أكثر من أجل المستقبل.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 14 يوليو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 14 يوليو 2022:

ريال مدريد يسعى للتخلص من مدافعه

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند

عرض إنجليزي جديد للتعاقد مع أسينسيو

عرض ساني على ريال مدريد

ريال مدريد يسعى للتخلص من مدافعه

كشفت تقارير صحفية أن إدارة ريال مدريد، تسعى للتخلص مع ألفارو أودريزولا، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" فإن اللاعب الذي قضى الموسم الماضي، معارًا إلى فيورنتينا، خرج من حسابات كارلو أنشيلوتي، وتريد إدارة الميرينجي، التخلص من اللاعب لتحقيق أقصى استفادة مادية قبل نهاية عقده في صيف 2024.

ريال مدريد يستهدف التعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند

أشارت تقارير صحفية، أن إدارة ريال مدريد، تستهدف التعاقد مع جود بيلينجهام، لاعب بوروسيا دورتموند الألماني خلال الصيف الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة، ماركا الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد، أبدت إعجابها باللاعب الإنجليزي، وتريد الاعتماد عليه في وسط الفريق في المستقبل، مع فالفيردي، وتشاوميني.

عرض إنجليزي جديد للتعاقد مع أسينسيو

أفادت تقارير صحفية، إلى رغبة نادي نيوكاسل في التعاقد مع ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "صن" الإنجليزية فإن نيوكاسل قدم عرضًا بقيمة 24 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع الجناح الإسباني، ولكن إدارة ريال مدريد طلبت الحصول على 30 مليونًا للتخلي عن لاعبها.

عرض ساني على ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، أن وكيل أعمال ليروي ساني، لاعب بايرن ميونخ، قام بعرض موكله على إدارة ريال مدريد، خلال الفترة السابقة.

وبحسب صحيفة ماركا، فإن وكيل أعمال ساني، قام بعرضه على ريال، خلال المفاوضات لإعارة لوكا يوفيتش مهاجم الفريق إلى فيورنتينا، ولم تتطرق الإدارة للحديث عن إمكانية التعاقد مع الجناح الألماني أو تقديم عرض رسمي لبايرن ميونخ.