أخبار ريال مدريد: صفقة تبادلية مع تشيلسي .. ونجم أياكس لتعزيز الوسط

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 27 ديسمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 27 ديسمبر 2021:

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يفكر في التعاقد مع أرسين زاخريان جناح دينامو موسكو الروسي.

زاخريان، 18 عامًا، يعد واحدًا من بين أفضل اللاعبين الشباب في أوروبا، ويراقبه ريال مدريد منذ فترة طويلة.

كشف الصحفي رودي جاليتي من صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع الهولندي ريان جرافنبرخ نجم وسط نادي أياكس.

ويرى ريال مدريد أن لاعب أياكس يملك المقومات اللازمة لإعادة الشباب إلى خط الوسط في الموسم المقبل.

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صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن ريال بيتيس عاد من جديد لمحاولة استعادة داني سيبايوس من ريال مدريد.

الصحيفة الإسبانية أكدت أن بيتيس يجري مفاوضات مع ريال مدريد خلال الفترة الحالية من أجل محاولة استعادة سيبايوس.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بيتيس مستعد لتقديم عشرة ملايين يورو في يناير المقبل، لإقناع ريال مدريد بالتخلي عن سيبايوس.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد مستعد لعقد صفقة تبادلية مع تشيلسي الإنجليزي في يناير المقبل.

وزعمت الصحيفة أن ريال مدريد يفكر في تقديم البلجيكي إيدين هازارد مقابل الحصول على خدمات الظهير ريس جيمس.

ويأمل ريال مدريد في التعاقد مع ظهير أيمن جديد، لتغطية داني كارباخال، وطلب كارلو أنشيلوتي من إدارة النادي الملكي التحرك من أجل لاعب تشيلسي.