أخبار ريال مدريد: صدمة مبابي .. وأنشيلوتي يريد مدافع ميلان

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 9 يناير 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 9 يناير 2022:

صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أكدت أن كيليان مبابي قد يوجه صدمة مدوية إلى ريال مدريد عبر تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان قبل نهاية الموسم.

مبابي ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر في الصيف المقبل، لكن يبدو أن هناك فرصة لاستمراره في "حديقة الأمراء".

كشفت صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أن نابولي الإيطالي حدد قيمة مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين، في ظل رغبة ريال مدريد وتشيلسي الإنجليزي بالتعاقد معه.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن نابولي يرغب في الحصول على 80 مليون يورو إذا ما قرر التخلي عن خدمات أوسيمين في الفترة المقبلة.

أكدت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن نادي فيورنتينا يفكر في إمكانية التعاقد مع إيسكو لاعب وسط ريال مدريد في يناير الجاري.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن فيورنتينا يرغب في استغلال دخول إيسكو لآخر ستة أشهر في عقده مع ريال مدريد، والحصول عليه بقيمة مخفضة في فترة الانتقالات الشتوية.

ريال مدريد لن يعارض الحصول على أي مال من رحيل إيسكو، بدلًا من خسارته بالمجان في نهاية الموسم.

حسب صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية، فإن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يرغب في الحصول على خدمات أليسيو رومانيولي مدافع ميلان الإيطالي.

ويعد رومانيولي من أهداف برشلونة، لكن أنشيلوتي واثق من إمكانية إقناع المدافع الإيطالي بالانضمام إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الحالي.