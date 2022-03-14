أخبار ريال مدريد: صدمة فيرتز .. ومحاولة لاستغلال وضع تشيلسي

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 14 مارس 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 14 مارس 2022:

تلقى ريال مدريد صدمة في سعيه للتعاقد مع فلوريان فيرتز نجم وسط نادي باير ليفركوزن الألماني.

فيرتز تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة فريقه أمام كولن في الدوري الألماني، حسبما أعلن ليفركوزن رسميًا.

الإصابة القوية ستبعد فيرتز حتى نهاية الموسم الحالي، وقد لا يلحق ببداية الموسم المقبل مع ليفركوزن.

وكان فيرتز محط أنظار ريال مدريد لتدعيم خط الوسط في الفترة الماضية، من أجل إعادة بناء الفريق.

صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية كشفت أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع التركي ميريح ديميرال مدافع نادي يوفنتوس المعار إلى صفوف أتالانتا.

ديميرال يقدم أداءً رائعًا مع أتالانتا في الموسم الحالي، ويراقب ريال مدريد مدى تطوره في الفترة الماضية.

وقد يدخل ريال مدريد صراعًا مع أتالانتا من أجل الحصول على خدمات الدولي التركي في الصيف المقبل.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية كشفت أن ريال مدريد يواجه صراعًا مع مانشستر سيتي الإنجليزي على خدمات البلجيكي يوري تيليمانس نجم وسط ليستر سيتي.

ويخطط مانشستر سيتي لتقديم عرض بقيمة 40 مليون يورو لإغراء ليستر ببيع تيليمانس، لكن ريال مدريد يخطط للفوز بسباق التعاقد مع البلجيكي الدولي.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية كشفت أن ريال مدريد سيحاول استغلال الوضع الصعب الذي يعيشه نادي تشيلسي من أجل الحصول على خدمات ريس جيمس ظهير الفريق اللندني.

تشيلسي قد يواجه خروج عدد كبير من نجومه في الصيف المقبل، على خلفية قرارات الحكومة البريطانية بتجميد أصول رومان أبراموفيتش مالك "البلوز".

ويعد ريس جيمس الظهير الأيمن أحد اللاعبين المرشحين للرحيل، ويجذب اللاعب بالفعل أنظار ريال مدريد ومانشستر سيتي.