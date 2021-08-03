أخبار ريال مدريد: رونالدو يرغب في العودة والملكي ينتظر قرار مبابي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 3 أغسطس 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021:

ريال مدريد يضحي من أجل تسهيل رحيل إيسكو

حسب ما نشرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن ريال مدريد قد قلل المطالب المادية المرغوب في الحصول عليها من بيع إيسكو في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يوافق الآن على بيع إيسكو مقابل 18 مليون يورو بدلًا من 25 مليونًا.

ويتواجد اسم إيسكو على رادار 3 أندية إيطالية، حيث ارتبط بإمكانية الانتقال إلى صفوف نابولي، يوفنتوس بجانب اي سي ميلان.

أنشيلوتي لا يمانع رحيل هازارد من ريال مدريد

بحسب فوت ميركاتو، فإن كارلو أنشيلوتي لا مانع لديه من رحيل عدد من لاعبين الفريق في سوق الانتقالات الصيفية 2021، على غرار جاريث بيل وأودريوزولا ولوكا يوفيتش وغيرهم.

هذا الأمر ليس جديدًا، لكن الجديد هو استعداد الإيطالي لرحيل إيدين هازارد أيضًا، وذلك بعد فشله في تقديم أي شيء مع الملكي منذ وصوله.

رونالدو يرغب في العودة لريال مدريد

أشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن كريستيانو رونالدو لا يزال يحلم بالعودة لريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

وأضافت الصحيفة، أن رونالدو لا مانع لديه من تقديم نفسه للملكي، فبجانب حب الدون الكبير للبلانكوس، فإن عودة كارلو أنشيلوتي زادت من رغبة اللاعب في العودة.

ريال مدريد ينتظر قرار مبابي قبل التحرك لنجم ليستر سيتي

يرغب ريال مدريد في تدعيم دفاعاته في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وذلك بعد رحيل الثنائي سيرخيو راموس ورافاييل فاران لباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد على الترتيب.

مدافع ليستر سيتي ويسلي فوفانا هو البديل المحتمل لتدعيم الدفاع، ويرغب الملكي في تقديم عرضًا لضمه يبلغ 80 مليون يورو.

لكن قبل التحرك، يرغب البلانكوس في معرفة قرار مبابي، ففي حالة موافقته على الانضمام فستحتاج الصفقة إلى توفير الكثير من الأموال.

أنشيلوتي يضع ثقته في فينيسيوس

وضع كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، ثقته في فينيسيوس جونيور، لاعب الفريق، ليكون قائد الهجوم في الموسم الجديد.

ريال مدريد لا يمانع التخلي عن عدد من اللاعبين خلال سوق الانتقالات الجارية ووضع أكثر من لاعب على قائمة الراحلين أبرزهم إيسكو وماركو أسينسيو وحتى فيرلان مندي.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ أنشيلوتي معجب بالمستوى الذي يقدمه صاحب الـ21 عامًا ويراه عنصرًا بارزًا من عناصر النادي الملكي خلال الموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة أنّ فينيسيوس سوف يدخله موسمه الرابع مع الملكي بصورة مختلفة، إذ يرى أنشيلوتي أنّ اللاعب لديه القدرة على تقديم الكثير لريال مدريد في الموسم الجديد، وهو عكس الانطباع الذي أخذه زين الدين زيدان عن اللاعب.