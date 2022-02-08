أخبار ريال مدريد: رفض مدافع برشلونة .. وتحديد خليفة أنشيلوتي

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 8 فبراير 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 8 فبراير 2022:

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد فرصة التعاقد مع رونالد أراوخو مدافع نادي برشلونة.

الصحيفة الإسبانية أكدت أن ممثلي أراوخو عرضوا اللاعب على ريال مدريد من أجل فرصة التعاقد معه في الصيف المقبل.

لكن ريال مدريد قرر رفض هذه الفرصة في الوقت الحالي، ولن يتحرك من أجل التعاقد مع أراوخو.

أصبح في حكم المؤكد أن يرحل البرازيلي المخضرم مارسيلو عن صفوف ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي.

صحيفة "ديفينسا سنترال" كشفت أن قائد ريال مدريد أصبح هدفًا لنادي إنتر ميامي الناشط في الدوري الأمريكي.

وأكدت الصحيفة أن النادي الأمريكي قدم بالفعل عرضًا إلى مارسيلو الذي سيصبح لاعبًا حرًا في نهاية الموسم الحالي.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن نادي فياريال يأمل في التعاقد مع فاييخو مدافع ريال مدريد في الصيف المقبل.

ويرغب أوناي إيمري مدرب فياريال في التعاقد مع فاييخو، ويبدو أن اللاعب لا يمانع هذه الفكرة في الوقت الحالي.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد قد حدد بالفعل المدرب الجديد الذي قد يتولى تدريب النادي الملكي خلفًا للإيطالي كارلو أنشيلوتي.

الصحيفة أشارت إلى أن ريال مدريد يتوقع أن يتولى الألماني يواخيم لوف تدريب الفريق في المستقبل القريب.

وأكد المصدر نفسه أن مدرب ألمانيا السابق يتعلم الإسبانية لمدة عام الآن، ويضع نصب عينيه فكرة التدريب في إسبانيا.