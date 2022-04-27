أخبار ريال مدريد: دخول سباق محرز .. وليفربول يريد تشواميني

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 27 أبريل 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 27 أبريل 2022:

حسب صحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية، فإن ريال مدريد يراقب الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي تمهيدًا للتحرك ومحاولة التعاقد معه.

ريال مدريد ليس الفريق الوحيد الذي يفكر في ضم محرز، لكن النادي الملكي مستعد لدخول السباق مع برشلونة وميلان الإيطالي في محاولة التعاقد مع قائد منتخب الجزائر.

حسب "سكاي سبورت" فإن الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد يسعى للعودة إلى الدوري الألماني في الصيف المقبل.

يوفيتش خرج بشكل كامل من خطط كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، ويبدو أن الصربي الشاب لن يكمل مسيرته في ريال مدريد.

وتألق يوفيتش في ألمانيا، تحديدًا مع نادي آينتراخت فرانكفورت، قبل تعاقد ريال مدريد معه في صيف 2019.

قرر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد تجاهل الحديث عن إمكانية تعاقد النادي الملكي مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

روديجر توصل إلى اتفاق شفهي للانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، لكن أنشيلوتي تظاهر بأنه لا يعرف المدافع من الأساس لتجنب الأسئلة عنه.

صحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية كشفت أن ليفربول تواصل مع ممثلي أوريليان تشواميني نجم نادي موناكو في محاولة للتعاقد معه.

ويعد تشواميني هدفًا رئيسيًا لنادي ريال مدريد، لكن ليفربول قرر التحرك بشكل أسرع في محاولة التعاقد مع نجم الوسط.