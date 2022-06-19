أخبار ريال مدريد: خيار هالاند قائم .. وفينيسيوس يرفض باريس سان جيرمان

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 19 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة ستصل قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التعاقد معها في صيف 2022، أو ربما التخطيط أكثر من أجل المستقبل.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 19 يونيو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 19 يونيو 2022:

كشفت صحيفة "as" الإسبانية أن ريال مدريد يواصل التفكير في التعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند، على الرغم من انتقاله رسميًا إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

التقرير كشف أن ريال مدريد يفكر جديًا في دفع الشرط الجزائي في عقد هالاند مع مانشستر سيتي، والمقدر بقيمة 150 مليون يورو والذي سيتم تفعيله في صيف 2024.

ويرى ريال مدريد أن هالاند هو اللاعب المناسب لخلافة الفرنسي كريم بنزيما في قيادة خط الهجوم، وهو ما قد يدفع النادي الملكي لضم النرويجي في نهاية المطاف. (طالع لمزيد من التفاصيل)

الصراع يشتعل على بيلينجهام

كشفت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أن ريال مدريد سيواجه منافسة شرسة في سعيه للحصول على خدمات الإنجليزي جود بيلينجهام نجم وسط نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

ويخطط ريال مدريد للدخول في مفاوضات مع بوروسيا دورتموند من أجل الحصول على خدمات بيلينجهام في صيف 2023.

إلا أن النادي الملكي سيواجه منافسة شرسة من مانشستر يونايتد وليفربول، في ظل رغبة الغريمين الإنجليزيين في الحصول على خدمات نجم الوسط الشاب.

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن نادي آرسنال الإنجليزي مصمم على التعاقد مع ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد.

وينتهي عقد أسينسيو مع ريال مدريد في صيف 2023، وتبدو الأمور متوقفة حاليًا في مفاوضات التجديد بين الطرفين.

ويرغب آرسنال في ضم أسينسيو ليمنح الفريق لمسة إبداع إضافية، ومواصلة العمل على تحسين الفريق.





فينيسيوس يرفض باريس سان جيرمان

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تواصل مع البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، وطلب منه ألا يمدد عقده مع النادي الملكي.

أكد التقرير أن باريس سان جيرمان مستعد لتقديم عرض خرافي إلى فينيسيوس من أجل إقناعه بالانتقال إلى ملعب "حديقة الأمراء".

إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن فينيسيوس يرغب، كما أكد دائمًا، في الاستمرار مع ريال مدريد لأطول فترة ممكنة. (طالع لمزيد من التفاصيل)