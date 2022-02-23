أخبار ريال مدريد: خيار جديد لإيسكو .. وصراع على نجم أياكس

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 23 فبراير 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 23 فبراير 2022:

حسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن إدارة ريال مدريد، ترى في كيفرين تورام، صاحب الـ 20 عامًا، خليفة كاسيميرو في وسط الميرينجي خلال السنوات القادمة.

كيفرين نجل النجم الفرنسي السابق ليليان تورام، بدأ مسيرته مع أكاديمية موناكو، وشارك مع فريق الإمارة الفرنسية في دوري أبطال أوروبا لموسم 2018-19، قبل أن ينتقل إلى نيس في صيف 2019. (طالع لمزيد من التفاصيل)

حسب صحيفة "Fichajes" الإسبانية فإن وست هام الإنجليزي قرر دخول الصراع من أجل الحصول على خدمات إيسكو لاعب وسط ريال مدريد في نهاية الموسم.

عقد إيسكو مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الحالي، مع وجود ما يصل إلى أربعة أندية ترغب في الحصول على خدمات اللاعب.

ويعد وست هام أحدث الأندية المهتمة بالحصول على إيسكو، بعد عملاقي إيطاليا يوفنتوس وميلان.

حسب صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، فإن ريال مدريد يفكر في إمكانية التعاقد مع أنجيلو جابرييل لاعب نادي سانتوس البرازيلي.

أنجيلو جابرييل، 17 عامًا، ارتبط بالعديد من الأندية الأوروبية في الآونة الأخيرة، بالنظر إلى أنه يعد واحدًا من بين أفضل المواهب الشابة في البرازيل.

حسب الصحفي الإيطالي رود جاليتي المتخصص في سوق الانتقالات، فإن ريال مدريد يواجه منافسة قوية من بايرن ميونخ الألماني، في سباق الحصول على خدمات ريان جرافنبرخ نجم أياكس الهولندي.

ريال مدريد يرغب في التعاقد مع جرافنبرخ لتعزيز خط الوسط بداية من الموسم المقبل، لكنه يبدو أنه سيواجه منافسة قوية من بايرن ميونخ الذي يسعى هو الآخر إلى ضم اللاعب الشاب.