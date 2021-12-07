أخبار ريال مدريد: حكيمي يريد العودة.. وبيل قريب من توتنهام

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021:

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية تؤكد أن المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي يريد العودة من جديد إلى ريال مدريد في صيف 2022.

حكيمي انتقل إلى باريس سان جيرمان في الصيف الماضي من إنتر الإيطالي مقابل 60 مليون يورو، لكنه يرغب في العودة من جديد إلى ريال مدريد.

ويعد حكيمي من خريجي أكاديمية ريال مدريد، لكنه فضل الرحيل في صيف 2019 بعد عدم رغبته في المنافسة مع دانييل كارباخال على المركز الأساسي للظهير الأيمن.

الصحفي التركي أكرم كونور أكد أن الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب توتنهام الإنجليزي معجب بفكرة عودة الويلزي جاريث بيل إلى الفريق.

عقد بيل مع ريال مدريد ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويبدو أن النادي الملكي مستعد للتخلص منه.

شعرت جماهير ريال مدريد بالصدمة من مستوى الصربي لوكا يوفيتش خلال مباراة ريال سوسييداد في الجولة 16 من الدوري الإسباني، بعد أن نزل بديلًا للفرنسي كريم بنزيما، وتمكن من قيادة الفريق للفوز.

الصربي يرغب في إقناع ريال مدريد بمستواه، والتأكيد على أن الاستثمار للحصول على خدماته لم يكن أمرًا خاطئًا.

وحسب صحيفة "Fichajes" الإسبانية فإن يوفيتش طلب المزيد من الفرص لإثبات نفسه في ريال مدريد تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

وأشارت الصحفية إلى أنه من غير المرجح حاليًا أن يخرج يوفيتش من ريال مدريد في يناير، بعد أن كسب احترام أنشيلوتي.

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أشارت إلى أن الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي أصبح أحد أهداف ريال مدريد في سوق الانتقالات.

إيكاردي يعمل جاهدًا للخروج من باريس سان جيرمان، في ظل قلة فرص مشاركته في وجود ليونيل ميسي ونيمار وكيليان مبابي.

ومن محيط إيكاردي يشيرون إلى أن اللاعب مستعد لقبول عرض من ريال مدريد والتضحية اقتصاديًا وتخفيض راتبه إذا ما أتت تلك الفرصة.