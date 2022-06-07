أخبار ريال مدريد: حفل لتوديع مارسيلو .. ولوكاكو معروض على الملكي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 7 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022:

كشفت صحيفة "as" الإسبانية أن نادي ريال مدريد قرر إقامة حفل لتوديع البرازيلي مارسيلو، قائد الفريق، الذي ينتهي عقده في 30 يونيو 2022.

ويرحل مارسيلو عن ريال مدريد بعد أن قضى 16 عامًا في "سانتياجو برنابيو"، حقق خلالها 25 لقبًا ليصبح أكثر لاعب تحقيقًا للبطولات في تاريخ النادي الملكي.

وسيعقد ريال مدريد مؤتمرًا صحفيًا سيظهر فيه البرازيلي، وسيتم السماح لعائلته بالتصوير مع كل الألقاب التي حققها مارسيلو، الذي سيودع جماهير النادي الملكي.

أكدت صحيفة "as" الإسبانية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قرر عرض نجمه رحيم ستيرلينج على عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها ريال مدريد.

الصحيفة الإسبانية أكدت أن مانشستر سيتي لم يعرض ستيرلينج فقط على ريال مدريد، بل عرضه على برشلونة، وبايرن ميونخ وتشيلسي أيضًا.

ورغم العرض المغري، إلا أن ريال مدريد لا يفكر حاليًا في ضم ستيرلينج، حيث يركز على خيارات أخرى لتدعيم قائمته. (طالع لمزيد من التفاصيل)

أكدت صحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية أن باريس سان جيرمان قرر الدخول على خط التعاقد مع الكرواتي لوفرو ماير نجم وسط نادي رين.

وجذب ماير أنظار ريال مدريد في الآونة الأخيرة، بتوصية من مواطنه لوكا مودريتش نجم النادي الملكي.

وكشف التقرير أن ماير قد يفضل الانتقال إلى باريس سان جيرمان، حيث لا يرغب صاحب الأربعة وعشرين عامًا مغادرة فرنسا في الوقت الحالي.

تشيلسي يعرض لوكاكو على ريال مدريد

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد أمام فرصة للتعاقد مع البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي.

الصحيفة الإسبانية أكدت أن تشيلسي عرض لوكاكو على ريال مدريد، في محاولة لإقناع النادي الملكي بالتعاقد مع المهاجم البلجيكي.