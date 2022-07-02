أخبار ريال مدريد: جيسوس ينتظر بنفيكا واقتراب تجديد عقد فينيسيوس

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات السبت 2 يوليو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التعاقد معها في صيف 2022، أو ربما التخطيط أكثر من أجل المستقبل.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم السبت 2 يوليو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 2 يوليو 2022:

رينيير جيسوس يقترب من الانتقال إلى بنفيكا

ريال مدريد يضع شرطه للتخلي عن يوفيتش

ريال مدريد يحدد موعد تجديد عقد فينيسيوس جونيور

ريال مدريد يدرس التعاقد مع إيكاردي

رينيير جيسوس يقترب من الانتقال إلى بنفيكا

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب رينيير جيسوس، لاعب ريال مدريد، من الانتقال إلى صفوف بنفيكا البرتغالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن اللاعب البرازيلي، يرحب بالانتقال إلى صفوف بنفيكا، للحصول على فرصة للمشاركة بوقت أكبر من الذي كان سيحصل عليه هذا الموسم مع الميرينجي.

ريال مدريد يضع شرطه للتخلي عن يوفيتش

كشفت تقارير صحفية، عن شروط ريال مدريد، للتخلي عن لاعبه لوكا يوفيتش، والموافقة على إعارته لصفوف فيورنتينا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكره موقع "توتو ميركاتو" فإن ريال مدريد، يريد وضع بندًا في عقد إعارة يوفيتش إلى فيورنتينا، يلزم الفريق الإيطالي بشراء يوفيتش بنهاية الموسم مقابل 25 مليون يورو.

ريال مدريد يحدد موعد تجديد عقد فينيسيوس جونيور

أفادت تقارير صحفية، إلى أن إدارة ريال مدريد، حددت موعد تجديد عقد فينيسيوس جونيور، لاعب الفريق بعد المستوى الذي ظهر به في الموسم الماضي، وأصبح من نجوم الفريق.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ريال مدريد يستهدف تجديد عقد اللاعب البرازيلي قبل انطلاق الموسم الجديد، ومن المنتظر تعديل راتبه السنوي ليصل إلى 10 مليون، مع شرط جزائي بقيمة مليار يورو.

ريال مدريد يدرس التعاقد مع إيكاردي

كشفت تقارير صحفية ان نادي ريال مدريد، يفكر في تعزيز هجومه بالتعاقد مع ماورو إيكاردي، لاعب باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكره موقع " Fichajes" فإن ريال مدريد يدرس التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني، الذي يريد باريس سان جيرمان بيعه هذا الصيف، وسط اهتمام من الكثير من الفرق بالتعاقد معه.