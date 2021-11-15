أخبار ريال مدريد: توتنهام يصدم هازارد.. و"الملكي" يعود لخيار كيسييه

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 15 نوفمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 15 نوفمبر 2021:

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن توتنهام الإنجليزي رفض فرصة التعاقد مع البلجيكي إيدين هازارد، لكنه يفكر في صفقة التعاقد مع جاريث بيل.

ريال مدريد عرض كلا اللاعبين على توتنهام في ظل سعيه للتخلص منهما بسبب راتبهما المرتفع.

أنطونيو كونتي مدرب توتنهام الجديد يعرف هازارد جيدًا منذ فترة تدريبه لنادي تشيلسي، لكنه اختار عدم التعاقد مع البلجيكي.

ومع ذلك، فإن سعر بيل المنخفض، بالنظر إلى انتهاء عقده في نهاية الموسم، يجعله خيارًا محتملًا بالنسبة إلى توتنهام.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد يرغب في استغلال الوضع الحالي الذي يعيشه الهولندي دوني فان بيك مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، من أجل محاولة الحصول على خدماته.

ومع عدم مشاركة فان دي بيك بشكل منتظم مع مانشستر يونايتد، فإن قيمة اللاعب انخفضت بشكل كبير، وهو ما يجعل ريال مدريد يرغب في ضمه.

ويرى ريال مدريد في فان دي بيك البديل المثالي للكرواتي لوكا مودريتش، الذي يقترب من نهاية مسيرته مع كرة القدم.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد وضع فرانك كيسييه لاعب وسط ميلان الإيطالي ضمن خططه لتدعيم خط الوسط في الموسم المقبل.

عقد كيسييه مع ميلان ينتهي في يونيو 2022 ما يجعله لاعبًا حرًا في نهاية الموسم، ويمكنه التوقيع مع أي فريق بداية من 1 يناير 2022.

كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يرغب في الحصول على خدمات كيسييه، وهو ما سيجعل النادي الملكي يتحرك في محاولة إقناعه بالتوقيع.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن بورخا مايورال لاعب ريال مدريد المعار إلى روما الإيطالي يرغب في الرحيل عن نادي العاصمة الإيطالية.

وتراجعت مشاركات مايورال مع روما تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، ما جعله يرغب في التوجه إلى فريق يضمن له المشاركة بشكل منتظم.

نادي فيورنتينا الإيطالي مهتم للغاية بالحصول على خدمات مايورال على سبيل الإعارة فيما تبقى من الموسم الحالي، وسيفاوض ريال مدريد من أجله في يناير المقبل.