أخبار ريال مدريد: تغيير خطة ضم هالاند وصفقة ضخمة مع آرسنال

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

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والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الجمعة 11 فبراير 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

أخبار ريال مدريد اليوم الجمعة 11 فبراير 2022

ريال مدريد يريد ضم هالاند، ولكن

ريال مدريد يفكر في ضم نجم آرسنال

بنزيما يشارك في مباراة باريس سان جيرمان

أنيلكا: مبابي في ريال مدريد

ريال مدريد يريد ضم هالاند، ولكن

أشارت صحيفة "رور ناخريشتن" إلى أن ريال مدريد يريد التعاقد مع إرلينج هالاند ولكن في 2023.

ومن المبهم إذا ما كان هالاند سيوافق على الاستمرار لعام إضافي في بوروسيا دورتموند ثم الانضمام إلى الريال، أم يرحل هذا الصيف.

ريال مدريد يفكر في ضم نجم آرسنال

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يفكر في التعاقد مع نجم آرسنال كيران تيرني في الصيف المقبل.

وتبلغ قيمة الظهير الأيسر لآرسنال ما يصل إلى 50 مليون جنيه استرليني، ويُنظر إليه كبديل دائم لمارسيلو الراحل بنهاية هذا الموسم.

بنزيما يشارك في مباراة باريس سان جيرمان

خرج كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، برسالة مطمئنة لجماهير النادي حول موقف كريم بنزيما، قبل مواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في المؤتم الصحفي:"أول شيء بالنسبة لي صحة اللاعب، إذا شارك ضد باريس سيحدث ذلك من دون أي مخاطر، سنقيم الوضع بشكل جيد".

وأضاف:"لدينا مشاعر إيجابية تجاه الموقف، سنتخذ القرار يوم الأحد أو الاثنين، لأنه الوقت الذي سيتدرب فيه مع المجموعة".

أنيلكا: مبابي في ريال مدريد

يؤمن أسطورة كرة القدم الفرنسية، نيكولاس أنيلكا، أن كيليان مبابي يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان متجهًا إلى ريال مدريد، وإلا لجدد عقده منذ مدة طويلة.

أنيلكا قال "ما يمكنني قوله بشكل عام هو أن اللاعب إذا أراد أن يبقى، أعتقد كان ليوقع عقدًا في وقت سابق، أعتقد أنه سيكون في مدريد الموسم المقبل".