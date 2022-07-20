أخبار ريال مدريد: تعاون مع خيتافي .. وليفربول يتفاوض مع بيلينجهام

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 20 يوليو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التعاقد معها في صيف 2022، أو ربما التخطيط أكثر من أجل المستقبل.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 20 يوليو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 20 يوليو 2022:

كشفت صحيفة "Fichajes" الإسبانية أن نادي خيتافي يريد الحصول على أحد لاعبي خط الهجوم من ريال مدريد.

التقرير كشف أن خيتافي يرغب في الحصول على واحد من الثنائي ماريانو دياز أو بورخا مايورال، وفي حالة الحصول على أحدهما فلن يتحرك لضم الآخر.

ويمتد عقد الثنائي مع ريال مدريد حتى صيف 2023، وبالتالي فإن رحيلهما يعد خيارًا قائمًا بشدة.

ريال مدريد يخطط للتخلص من ميجيل جوتيريز

صحيفة "as" الإسبانية كشفت أن ريال مدريد مستعد للاستماع إلى العروض التي قد تقدم إلى ظهيره الأيسر الشاب ميجيل جوتيريز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وعلى الرغم من ذلك، فإن ريال مدريد يريد الاحتفاظ بنصف بطاقة اللاعب إذا ما تم بيعه، مما يمنح النادي الملكي الفرصة لاستعادته في المستقبل إذا ما تألق.

النسخة الإسبانية من "جول GOAL" أكدت أن ريال مدريد يخطط لمواصلة مراقبة الإنجليزي ريس جيمس ظهير نادي تشيلسي خلال منافسات موسم 2022-23.

وأكد التقرير أن ريال مدريد يواصل الاهتمام بالتعاقد مع جيمس، رغم تصريحات اللاعب التي أكدت على رغبته في الاستمرار مع تشيلسي.

ريال مدريد يخطط لمراقبة تطور جيمس خلال الموسم المقبل، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن محاولة ضمه في صيف 2023.

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن نادي ليفربول على تواصل مع الإنجليزي جود بيلينجهام نجم وسط نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

رومانو أكد أن ليفربول يزاحم ريال مدريد على التوقيع مع النجم الإنجليزي الدولي، وأن "الريدز" على تواصل مع بيلينجهام ومحيطه خلال الفترة الماضية.

ريال مدريد قرر الانتظار حتى صيف 2023 قبل التحرك لضم الدولي الإنجليزي، وهو ما قد يدفع ليفربول لمحاولة ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.