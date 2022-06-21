أخبار ريال مدريد: تشيلسي يخطط لرد صفعة روديجر .. ومرشح مفاجئ لدعم الهجوم

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 21 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة ستصل قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التعاقد معها في صيف 2022، أو ربما التخطيط أكثر من أجل المستقبل.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022:

كشفت صحيفة "Fichajes" الإسبانية أن نادي تشيلسي الإنجليزي يواصل البحث عن قلب دفاع جديد، ووضع عينيه على البرازيلي إيدير ميليتاو نجم ريال مدريد.

ريال مدريد تمكن مؤخرًا من الحصول على خدمات الألماني أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي في صفقة انتقال حر، ويبدو أن تحرك "البلوز" نحو ميليتاو يأتي ردًا على ذلك.

ويعد الفرنسي جول كوندي مدافع نادي إشبيلية هو الهدف الرئيسي بالنسبة إلى تشيلسي لتدعيم خط الدفاع، لكن مغالاة النادي الأندلسي في طلباته قد تدفع "البلوز" للابتعاد عن الصفقة.

أكدت شبكة "كادينا سير" الإسبانية أن الألماني توني كروس نجم خط وسط نادي ريال مدريد يرفض تجديد عقده في "سانتياجو برنابيو".

وكشف التقرير أن كروس قرر إيقاف مفاوضات التجديد مع ريال مدريد في الوقت الحالي، والانتظار حتى نهاية الموسم المقبل قبل اتخاذ قرار نهائي.

وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد مندهش من قرار كروس بعدم التجديد، لكن هناك حالة من الاحترام له، بسبب رغبته في الانتظار ليعرف دوره بشكل أكبر خلال الموسم المقبل. (طالع لمزيد من التفاصيل)

عقد البرازيلي مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2024، ويبدو أن مفاوضات التجديد مع النادي الملكي تقترب من اللحظة الجيدة للطرفين.

وقال فينيسيوس في تصريحات لقناة "SportsTV" البرازيلية: "أريد أن أستمر في اللعب مع أفضل نادٍ في العالم".

وتأتي تصريحات البرازيلي بعد أيام قليلة من ارتباطه بالانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، لكن يبدو أن فينيسيوس يرغب في مواصلة التألق مع ريال مدريد. (طالع لمزيد من التفاصيل)

شبكة "Sport Mediaset" الإيطالية كشفت أن ريال مدريد أبدى اهتمامًا بالتوقيع مع البوسني إدين دجيكو مهاجم نادي إنتر الإيطالي.

وحسب التقرير، فإن دجيكو يجذب اهتمام ريال مدريد، إلى جانب ناديي يوفنتوس وفالنسيا.

وقد يلجأ إنتر إلى محاولة التخلص من المهاجم البوسني إذا ما عاد البلجيكي روميلو لوكاكو إلى ملعب "جوزيبي مياتزا".

ومع رغبة ريال مدريد في إيجاد دعم مناسب للفرنسي كريم بنزيما في الهجوم، فإن خيار دجيكو يعد ملائمًا اقتصاديًا ورياضيًا.