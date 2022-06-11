أخبار ريال مدريد: تشواميني ينضم رسميًا وميندي قد يرحل هذا الصيف

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات السبت 11 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 11 يونيو 2022:

ريال مدريد يعلن ضم تشواميني

تشيلسي يقترب من هدف ريال مدريد

ريال مدريد منفتح على بيع ميندي

زيدان يقرب بوجبا من باريس سان جيرمان

ريال مدريد يعلن ضم تشواميني

أعلن رسمياً ريال مدريد ضم الفرنسي الشاب أوريليين تشواميني من صفوف موناكو بعد مفاوضات شاقة في الأيام الأخيرة.

ونشر النادي الملكي بياناً قال فيه إن اللاعب سينضم لصفوفه لمدة ستة مواسم مقبلة قادماً من فريق الإمارة الفرنسية.

تشيلسي يقترب من هدف ريال مدريد

نشر الصحفي فابريزيو رومانو عبر حسابه على تويتر، تغريدة أكد فيها أن عرض ريال مدريد لضم الحارس جابرييل سلونينا تم رفضه من نادي شيكاغو فاير.

وبحسب ما جاء، فإن تشيلسي دخل في مفاوضاتٍ مع النادي من أجل الحارس، ويبدو أنه سينجح في ضمه خاصةً وأنه كان هدفه في فبراير الماضي.

Important hours ahead for Gabriel Slonina transfer. Real Madrid made official bid turned down by Chicago Fire last week - but Chelsea are also in talks to sign him, after being really close last February 🚨🇺🇸 #CFC



Decision to be made soon - gonna be one of MLS record transfers. pic.twitter.com/yrAYjITU6T — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 11, 2022

ريال مدريد منفتح على بيع ميندي

أشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن ريال مدريد لا يمانع بيع فيرلاند ميندي هذا الصيف في حالة وصول العرض المناسب.

ضم أنطونيو روديجير سيعيد ألابا للعب في مركز الظهير الأيسر، وهو ما قد يجعل الملكي يوافق على بيع ميندي في حال وصول عرض بـ50 مليون يورو على الأقل وفقًا لما جاء في الصحيفة.

زيدان يقرب بوجبا من باريس سان جيرمان

يستعد بول بوجبا الذي غادر مانشستر يونايتد بعد انتهاء عقده للعودة ليوفنتوس من جديد، إلا في حالة وصول زيدان لمقعد قيادة باريس سان جيرمان، وذلك وفقًا لـ RMC Sport.

مدرب ريال مدريد السابق حاول أكثر من مرة ضم بوجبا خلال وجوده في سانتياجو بيرنابيو، لكنه فشل في لم الشمل مع مواطنه.

ورغم قرب بول بوجبا من يوفنتوس، إلا أن هناك الكثير من الأخبار التي تشير إلى اهتمام الملكي به في الأيام السابقة، لكن بعد ضم تشواميني المنتظر، يبدو أن الفرنسي سيلعب الموسم القادم لبطل الدوري الفرنسي أو كبير الدوري الإيطالي.