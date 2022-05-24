أخبار ريال مدريد: تحرك نحو ستيرلينج .. وترحيب من ليفاندوفسكي

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 24 مايو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 24 مايو 2022:

صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية ادعت أن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع رحيم ستيرلينج نجم نادي مانشستر سيتي.

الصحيفة أكدت أن ريال مدريد سيقدم عرضًا إلى مانشستر سيتي بقيمة 60 مليون يورو.

هذه الخطوة حسب الصحيفة تأتي بعد فشل النادي الملكي في محاولة التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، الذي فضل البقاء في باريس سان جيرمان.

كشفت صحيفة "as" الإسبانية أن ريال مدريد انضم إلى ركب المهتمين بالحصول على خدمات داروين نونيز مهاجم نادي بنفيكا البرتغالي.

وارتبط مهاجم منتخب أوروجواي بالانتقال إلى أحد الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي.

والآن، قرر ريال مدريد على خط التعاقد مع نونيز، الذي يعد أحد أبرز الهدافين الشباب في كرة القدم الأوروبية حاليًا.

صحيفة "توتو أتالانتا" الإيطالية أكدت أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يتفوق حاليًا على ريال مدريد في سباق التعاقد مع التركي ميريح ديميرال مدافع نادي يوفنتوس.

ريال مدريد راقب تقدم المدافع التركي المعار من يوفنتوس إلى أتالانتا تمهيدًا للتعاقد معه، في ظل إعجاب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب النادي الملكي بقدراته.

لكن الصحيفة الإيطالية كشفت أن مانشستر يونايتد اقترب من التوصل إلى اتفاق للتعاقد مع الدولي التركي.

صحيفة "as" الإسبانية كشفت أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني يرحب بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد.

ليفاندوفسكي كان هدفًا لنادي برشلونة منذ فترة، وكان واضحًا أن النادي الكتالوني وضعه على رأس قائمة أولوياته لتدعيم خط الهجوم.

لكن الصحيفة الإسبانية أكدت أن ليفاندوفسكي يرحب بفكرة الانتقال إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية، وتجاهل النادي الكتالوني.