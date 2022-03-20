أخبار ريال مدريد: تحذير بشأن هالاند .. وتحديد سعر تشواميني

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 20 مارس 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 20 مارس 2022:

يرى جوتي أسطورة ريال مدريد أن النادي الملكي لن يتمكن أبدًا من التعاقد مع إرلينج هالاند إذا لم يضم نجم بوروسيا دورتموند في الصيف المقبل.

ريال مدريد يعد واحدًا من الأندية المهتمة للغاية بالحصول على خدمات هالاند، إلى جانب مانشستر سيتي الإنجليزي، وبرشلونة.

ويأمل جوتي أن تنجح إدارة ريال مدريد في التعاقد مع هالاند بأسرع وقت ممكن، وضم المهاجم النرويجي المتألق إلى "سانتياجو برنابيو".

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية كشفت عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع ديكلان رايس نجم وسط نادي وست هام الإنجليزي.

ورغم ذلك، فإن ريال مدريد تراجع عن الفكرة في الوقت الحالي، في ظل رغبة وست هام في الحصول على 150 مليون يورو للتخلي عن خدمات نجم الوسط الشاب.

حسب صحيفة "ديفينسا سنترال" فإن ريال مدريد مستعد لتقديم عرض للتعاقد مع ماتياس فرانسا نجم نادي فلامنجو البرازيلي.

فرانسا هو أحد المواهب البرازيلية الواعدة، وجذب بالفعل أنظار ريال مدريد مؤخرًا، وهو ما يجعل النادي الملكي مستعدًا لضمه.

وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن فلامنجو حدد قيمة فرانسا بحوالي 38 مليون يورو.

موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي أكد أن نادي موناكو طلب الحصول على 50 مليون يورو مقابل التخلي عن خدمات نجم الوسط الشاب أوريليان تشواميني.

ويتنافس ريال مدريد مع باريس سان جيرمان وليفربول على خدمات لاعب الوسط البالغ من العمر 22 عامًا، والذي ينتهي عقده مع موناكو في صيف 2024.

وإذا ما قام موناكو ببيع تشواميني في الصيف المقبل، فإن ناديه السابق بوردو سيحصل على 20% من القيمة النهائية للصفقة.