أخبار ريال مدريد: تحديد بديل بنزيما .. وآرسنال يقتحم سباق أسينسيو

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 6 يوليو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التعاقد معها في صيف 2022، أو ربما التخطيط أكثر من أجل المستقبل.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 6 يوليو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022:

أكدت صحيفة "as" الإسبانية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد قرر الاعتماد على خدمات بورخا مايورال، ليكون بديل الفرنسي كريم بنزيما في خط الهجوم خلال الموسم المقبل.

وكشف التقرير أنه على الرغم من رغبة ماريانو دياز في الاستمرار مع ريال مدريد، إلا أن أنشيلوتي أوضح له أنه لن يعتمد عليه بشكل منتظم.

التقرير أشار إلى أن بنزيما بالطبع سيكون المهاجم الأول، فيما سيلعب مايورال دور بديل الفرنسي، وقد يلعب إيدين هازارد دور المهاجم عند الحاجة.

أكدت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أن ريال مدريد رفض فرصة التعاقد مع فرانك كيسييه في صفقة انتقال حر قبل انضمامه إلى برشلونة.

وحسب التقرير، فإن ممثلي كيسييه عرضوا اللاعب أولًا على ريال مدريد لينضم بالمجان بعد نهاية تعاقده مع ميلان الإيطالي، لكن النادي الملكي رفض العرض.

وفي النهاية، انضم كيسييه إلى برشلونة، وتم تقديمه يوم الأربعاء، ليصبح لاعبًا جديدًا في النادي الكتالوني.

أطلق والد الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد تحديًا صريحًا في وجه إدارة النادي الملكي، في ظل اقتراب نجله من الانتقال إلى فيورنتينا الإيطالي.

ونقلت صحيفة "Fichajes" الإسبانية تصريحات والد يوفيتش مع وسيلة إعلام صربية، حيث أكد أن الانتقال إلى الفيولا يعد الأمر الصحيح بالنسبة إلى نجله.

وقال: "إنها الخطوة الصحيحة، هي فرصة لنا جميعًا لنرى من كان على حق ومن المخطئ".

أكدت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أن نادي آرسنال الإنجليزي قدمًا عرضًا أوليًا للتعاقد مع ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد مقابل 40 مليون يورو.

وحسب التقرير، فإن آرسنال قرر مزاحمة ميلان الإيطالي في صفقة التعاقد مع أسينسيو.

وقرر آرسنال تقديم عرض رسمي بقيمة 40 مليون يورو، فيما لم يتجاوز عرض بطل الدوري الإيطالي حاجز الثلاثين مليون يورو.