أخبار ريال مدريد: تجديد فينيسيوس يقترب .. وتحديد مستقبل هازارد

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 15 مايو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 15 مايو 2022:

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد يقترب من تجديد عقد البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم الفريق.

ويعيش فينيسيوس موسمًا رائعًا مع ريال مدريد، بعد أن أصبح أكثر حسمًا في التسجيل وصناعة الأهداف.

عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2024، لكن النادي الملكي يرغب في تقديم عرض جديد لستة مواسم قادمة، مع زيادة راتبه بشكل كبير.

حسب صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، فإن بوروسيا دورتموند الألماني مهتم بالتعاقد مع سيرجيو أريباس جوهرة أكاديمية ريال مدريد.

أريباس قد يرحل عن ريال مدريد قبل بداية موسم 2022-23، حيث يبحث الجناح الشاب عن فرصة للعب بشكل مستمر على مستوى النخبة.

كشف الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي أن العقوبات التي وُقعت على "البلوز" ليست السبب في قراره بالرحيل عن "ستامفورد بريدج" بنهاية الموسم الحالي.

وتشير التقارير إلى أن روديجر سينتقل إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، حيث ينتهي عقده مع تشيلسي بنهاية الموسم الحالي.

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن البلجيكي إيدين هازارد لن يرحل عن النادي الملكي في الموسم المقبل.

وأكد أنشيلوتي أن البلجيكي يرغب في الاستمرار مع ريال مدريد وإثبات أحقيته بالانتقال إلى النادي الملكي، بعد لعنة الإصابات التي لازمته منذ انتقاله من تشيلسي في 2019.

وخرجت تقارير في الآونة الأخيرة تفيد بأن هازارد سيرحل عن ريال مدريد في الصيف المقبل، لكن أنشيلوتي شدد على أن البلجيكي سيكون هامًا في خطط النادي للمستقبل.