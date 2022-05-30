أخبار ريال مدريد: تجديد فينيسيوس .. وكورتوا لعب نهائي الأبطال مصابًا

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 30 مايو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 30 مايو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 30 مايو 2022:

الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو كشف أن البرازيلي فينيسيوس جونيور سيتلقى قريبًا عرضًا لتجديد عقده مع ريال مدريد.

وكشف رومانو أن العرض الذي سيقدمه ريال مدريد سيربط البرازيلي الشاب بالنادي الملكي حتى 2028.

فينيسيوس، الذي سجل هدف فوز ريال مدريد بلقب نهائي دوري أبطال أوروبا قال أثناء الاحتفال باللقب: "لا أريد التوقف هنا، أريد الفوز بالكثير من الأشياء هنا، وصناعة التاريخ مع ريال مدريد".

كشفت شبكة "rmc sport" الفرنسية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يقود شخصيًا مفاوضات التعاقد مع أوريليان تشواميني نجم نادي موناكو الفرنسي.

ريال مدريد يكثف جهوده من أجل التعاقد مع تشواميني، وقرر تقديم عرض بقيمة 80 مليون يورو لإقناع موناكو بالتخلي عن نجمه.

ويرغب ريال مدريد في ضم تشواميني، لكنه يواجه منافسة شرسة من باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يريد ضم اللاعب إلى مشروع الرياضي الجديد. (طالع لمزيد من التفاصيل)

صحيفة "ميرور" الإنجليزية كشفت أن نادي وست هام سيعقد محادثات مع ريال مدريد من أجل التعاقد مع الأوكراني أندري لونين حارس مرمى النادي الملكي.

وست هام يرغب في التعاقد مع لونين على سبيل الإعارة خلال الموسم، وهو ما قد يوافق عليه النادي الملكي، الذي يرغب في استمرار اللاعب ضمن قوائمه في المستقبل.

ويحاول لونين الحصول على فرصة للمشاركة بشكل مستمر، خاصة مع سيطرة البلجيكي تيبو كورتوا بشكل كامل على حراسة المرمى في ريال مدريد.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت مفاجأة من العيار الثقيل عن تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال، تتمثل في أن البلجيكي خاض المباراة وهو ليس جاهزًا بنسبة 100% بدنيًا.

الصحفية الإسبانية أشارت إلى أن كورتوا يعاني منذ فترة من عدم الراحة في عضلات العانة، وأنه يتعامل مع هذه المشكلة منذ أسابيع بالفعل. (طالع لمزيد من التفاصيل)