أخبار ريال مدريد: بايرن يرفض رحيل ساني .. وإيكاردي يريد الانضمام للملكي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 8 أغسطس 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التعاقد معها في صيف 2022، أو ربما التخطيط أكثر من أجل المستقبل.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الإثنين 8 أغسطس 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 8 أغسطس 2022:

يبدو أن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع ليروي ساني جناح بايرن ميونخ الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية يعد أمرًا حقيقيًا.

لكن صحيفة "Fichajes" الإسبانية نقلت عن تقارير ألمانية أن بايرن ميونخ كان موقفه واضحًا من اهتمام الأندية الأخرى بالتعاقد مع ساني.

التقرير أكد أن بايرن ميونخ لا يفكر في بيع نجمه، وأن اللاعب لن يخرج بأي حال من الأحوال عن ملعب "أليانز أرينا" في الصيف الحالي.

أكد جان بيير ريفيير رئيس نادي نيس الفرنسي أن ناديه لم يتلق أي عروض من ريال مدريد من أجل التعاقد مع أمين جويري جناح الفريق.

وقال ريفيير في تصريحات لخدمة "أمازون برايم" للبث الرقمي: "هل يريد ريال مدريد ضم جويري؟ سمعت عن هذه الشائعات مثلكم تمامًا".

وأضاف: "لم يأتوا إلى مكاتبنا ولم يكن هناك أي اتصال من ريال مدريد للتعاقد مع جويري".

أكدت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أن ريال مدريد يدرس إمكانية التعاقد مع يوسوفا موكوكو مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

وحسب التقرير، فإن موكوكو يجذب اهتمام ريال مدريد، الذي قد يتحرك لضم اللاعب الشاب في صيف 2023 في صفقة انتقال حر.

صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أشارت إلى أن الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي مهتم بفكرة الانتقال إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ومع خروجه بشكل كامل من خطط باريس سان جيرمان، فإن إيكاردي يرحب بفكرة الانتقال إلى ريال مدريد في الوقت الحالي.

ودخل ريال مدريد سوق الانتقالات بحثًا عن مهاجم جديد لتقديم الدعم للفرنسي كريم بنزيما خلال منافسات موسم 2022-23.