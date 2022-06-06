أخبار ريال مدريد: جيسوس على قائمة الملكي وماكرون سر بقاء مبابي في باريس

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 6 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 5 يونيو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 6 يونيو 2022:

جيسوس يدخل قائمة اهتمامات ريال مدريد



ماكرون السبب في بقاء مبابي مع باريس سان جيرمان



بيل لا ينوي الاعتزال

باريس سان جيرمان يصعب مهمة ريال مدريد في التعاقد مع تشواميني

جيسوس يدخل قائمة اهتمامات ريال مدريد



ذكرت كادينا سير أن ريال مدريد مهتم بضم جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي.



كان أتلتيكو مدريد قد رفض فرصة التعاقد مع الدولي البرازيلي، لكن منافسه قد يأخذ خطوة بعد أن خسر سباق إرلينج هالاند وكيليان مبابي.



ماكرون السبب في بقاء مبابي مع باريس سان جيرمان



كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تفاصيل المكالمة التي أجراها مع كيليان مبابي قبل أن يتجاهل نجم باريس سان جيرمان ريال مدريد.



ارتبط مبابي بقوة بالانتقال إلى الريال لأكثر من عام قبل أن يصدم العاصمي الفرنسي العالم بإعلانه عن عقد جديد مدته ثلاث سنوات للاعب البالغ من العمر 23 عامًا في 21 مايو.



وحسب مصادر جول فإن ماكرون لعب دورًا في إقناع مبابي بالبقاء في وطنه، وأكد رئيس فرنسا أنه تواصل مع الفائز بكأس العالم في محاولة "للدفاع عن بلاده".



بيل لا ينوي الاعتزال

رد جاريث بيل على سؤال ما إذا كان تأهل ويلز لكأس العالم سيؤثر على قراره باعتزال كرة القدم، وقال لشبكة سكاي سبورتس: "ربما لفترة قصيرة!"

أصبح المهاجم الآن لاعبًا حراً بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد، وقد انتشرت أخبار تشير إلى قرب اعتزاله.

باريس سان جيرمان يصعب مهمة ريال مدريد في التعاقد مع تشواميني

كشفت تقارير صحفية، أن نادي باريس سان جيرمان، صعب مهمة ريال مدريد، في التعاقد مع أوريليان تشواميني، لاعب موناكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن الفريق الباريسي قدم لموناكو عرضًا باهظًا للتعاقد مع متوسط الميدان الشاب مما يصعب مهمة ريال مدريد في التعاقد معه.