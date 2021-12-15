أخبار ريال مدريد: باريس يزاحم على روديجر.. وهدوء بشأن هالاند

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021:

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد قرر التسلح بالهدوء في سباق التعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد لا يعتزم الدخول في المزاد العلني الخاص بالحصول على هالاند في الصيف المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يركز جهوده حاليًا على صفقة ضم كيليان مبابي، وسيراقب بعدها التطورات بشأن قضية هالاند.

صحيفة "بيلد" الألمانية كشفت أن باريس سان جيرمان الفرنسي بدأ المحادثات مع أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي الإنجليزي.

روديجر ارتبط خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى ريال مدريد، مع دخوله آخر ستة أشهر في عقده مع تشيلسي.

وأكدت الصحيفة الألمانية أن باريس سان جيرمان اقترب من الفوز في سباق التعاقد مع روديجر، بعد أن جلس وكيل أعماله مع البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي في نادي العاصمة الفرنسية.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن نادي تشيلسي الإنجليزي مستعد لزيادة جهوده من أجل الحصول على خدمات الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي نجم وسط ريال مدريد.

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن تشيلسي مستعد لتقديم 60 مليون يورو من أجل إقناع ريال مدريد بالتخلي عن نجمه.

برنامج "إل تشيرينجيتو" الإسباني أكد أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد يرغب في الحصول على خدمات الفرنسي كورنتين توليسو لاعب وسط بايرن ميونخ الألماني.

عقد توليسو مع بايرن ميونخ يمتد حتى يونيو 2022، ومع رغبة ريال مدريد في ضمه بإيعاز من أنشيلوتي فإن اللاعب الفرنسي قد يصل بالمجان إلى النادي الملكي.