أخبار ريال مدريد: باريس قريب من القضاء عالحلم الملكي وميلان يراقب يوفيتش

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 6 ديسمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 6 ديسمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 6 ديسمبر 2020:

باريس سان جيرمان يقترب من قتل حلم ريال مدريد

كشف ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، أن النادي يحرز تقدمًا فيما يتطلع إلى ربط كيليان مبابي بصفقة جديدة.

ينتهي العقد الحالي للاعب البالغ من العمر 21 عامًا في عام 2022 حيث يتوق باريس سان جيرمان لتأمين تمديد ليبعد اهتمام ريال مدريد.

في حين كان هناك بعض الشكوك حول بقاء مبابي في باريس، فإن عمالقة دوري الدرجة الأولى الفرنسي يحرزون تقدمًا مع نجمهم المهاجم مع استمرار المحادثات في العام الجديد.

ميلان يقترب من مهاجم ريال مدريد

أفاد تودوفيتشاجيس أن ميلان يفكر في الانتقال إلى لوكا يوفيتش لاعب ريال مدريد في يناير.

الروسونيري حريصون على جلب مهاجم احتياطي لدعم زلاتان إبراهيموفيتش واعتبروا يوفيتش خيارهم الأول.

سجل اللاعب الصربي الدولي هدفين فقط في 32 مباراة مع ريال منذ انتقاله من أينتراخت فرانكفورت في عام 2019 بقيمة 70 مليون يورو (62 مليون جنيه إسترليني / 79 مليون دولار) ويبدو أنه من المرجح أن يغادر النادي في المستقبل القريب.

لاعب الريال السابق يسعى للعودة إلى الدوري الإسباني

يحرص خيسي رودريجيز على العودة إلى إسبانيا حيث يواصل محادثاته مع باريس بشأن الإنهاء المبكر لعقده، وفقًا لما ذكر في Le10Sport.

كافح اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا لإحداث تأثير منذ انتقاله من ريال مدريد قبل أربع سنوات، حيث قضى بعض الوقت على سبيل الإعارة في لاس بالماس وستوك وريال بيتيس وسبورتنج.

تنتهي صفقته الحالية في يونيو 2021 لكن باريس سان جيرمان على استعداد لإنهائها مبكرًا، حيث يتطلع خيس للعودة إلى الدوري الأسباني بمجرد التوصل إلى اتفاق.

مانشستر يونايتد يحاول ابعاد ريال مدريد عن نجمه

من المقرر أن يعرض نادي مانشستر يونايتد على برونو فرنانديز صفقة جديدة تضاعف راتبه حتى ينتهي اهتمام ريال مدريد، وفقًا لـذا ميرور.

تميز اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا مع الشياطين الحمر منذ انضمامه من سبورتنج في يناير، حيث سجل 22 هدفًا و14 تمريرة حاسمة في 37 مباراة فقط.

اجتذب هذا الشكل المتلألئ اهتمام ريال مدريد، على الرغم من أن يونايتد يأمل أن يكون عرض الشروط الجديدة، الذي تبلغ قيمته حوالي 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، كافياً لإبقاء اللاعب البرتغالي الدولي في الأولد ترافورد.

الريال يخسر أكثر من 100 مليون يورو!

قال ريال مدريد الأربعاء، إن ريال مدريد خسر أكثر من 100 مليون يورو (120 مليون دولار) من الدخل بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومن الجيد أنه وافق لاعبو ومدربوا الفريق الأول في كرة القدم وكرة السلة على خفض رواتبهم بنسبة 10% هذا العام لحل بعض من الأزمة المالية.