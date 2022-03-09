أخبار ريال مدريد: اهتمام بظهير شاختار .. وتحديد بديل هالاند

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 9 مارس 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 9 مارس 2022:

حسب صحيفة "as" الإسبانية، فإن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع البرازيلي فينيسيوس توبياس ظهير شاختار الأوكراني.

ومع قرار "فيفا" الاستثنائي بإمكانية انتقال اللاعبين في الأندية الأوكرانية والروسية بدون مقابل حتى أبريل المقبل، فإن ريال مدريد مهتم للغاية بالحصول على خدمات الظهير الأيمن الشاب.

لكن ريال مدريد ليس النادي الوحيد المهتم بالحصول على خدمات توبياس، في ظل رغبة أتلتيكو مدريد هو الآخر في الحصول على خدماته.

حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن لايبزيج الألماني مهتم بالتعاقد مع رافا مارين نجم فريق الشباب في ريال مدريد.

مارين، 19 عامًا، يلعب في صفوف ريال مدريد "كاستيا" ويمتد عقده حتى صيف 2024.

ويأمل لايبزيج أن يتمكن من إقناع مارين بالانتقال إلى ألمانيا في الصيف المقبل، مع وعده باللعب بشكل منتظم في الفريق الأول.

لكن ريال مدريد يقدر مدافعه بشدة، وقد يمانع رحيله بصورة دائمة.

صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية كشفت أن نيوكاسل الإنجليزي دخل سباق التعاقد مع أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي.

المدافع الألماني الدولي يثير اهتمام ريال مدريد ومانشستر يونايتد، خاصة وأن عقده ينتهي الصيف المقبل.

ويملك روديجر العديد من الخيارات إذا لم يجدد تعاقده مع تشيلسي، لكن تشير التقارير إلى أنه لا يمانع الاستمرار في "ستامفورد بريدج" حيث لا تزال مفاوضات التجديد مستمرة.

حسب صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، فإن ريال مدريد حدد البديل إذا فشل في التعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني.

الصحيفة الإسبانية كشفت أن ريال مدريد يراقب السويدي أليكساندر إيساك مهاجم ريال سوسييداد الإسباني.

وبينما يعد هالاند هو الأولوية بالنسبة إلى ريال مدريد في الوقت الحالي، فإن إيساك أصبح خيارًا كبديل محتمل.