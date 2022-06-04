أخبار ريال مدريد: اهتمام بضم بوجبا ورغبة في التعاقد مع جناح بايرن ميونخ

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات السبت 4 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم السبت 4 يونيو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 4 يونيو 2022:

بوجبا يعود إلى دائرة اهتمامات ريال مدريد

ريال مدريد يجد بديل بنزيما في صفوف الناشئين

ريال مدريد يدخل في مفاوضات لضم جناح بايرن ميونخ

فاييخو ينضم إلى قائمة المرشحين عن الخروج من ريال مدريد

بوجبا يعود إلى دائرة اهتمامات ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، عن عودة بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد السابق، إلى دائرة اهتمام ريال مدريد، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في صفقة انتقال حر.

ورحل بوجبا، عن الشياطين الحمر، الأسبوع الماضي بعد فشل التوصل إلى اتفاق لتجديد العقد، وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن ريال مدريد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب الفرنسي، الذي يفكر في العروض المقدمة إليه في الوقت الحالي.

ريال مدريد يجد بديل بنزيما في صفوف الناشئين

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي ريال مدريد، قد وضع خطة بديلة في حال فشل التعاقد مع بديل لمهاجم الفريق كريم بنزيما، وسط عدم اعتماد المدرب كارلو أنشيلوتي علي باقي مهاجمي الفريق.

وبحسب ما ذكرته "ماركا" فإن ريال مدريد، يفكر في تصعيد اللاعب خوانمي لاتاسا، مهاجم فريق الشباب إلى الفريق الأول والاعتماد عليه كبديل لكريم بنزيما في الفترة المقبلة، بعد المستوى الذي قدمه في الموسم المنصرم.

ريال مدريد يدخل في مفاوضات لضم جناح بايرن ميونخ

كشفت صحفية "آس" الإسبانية، عن رغبة ريال مدريد، في التعاقد مع سيرجي جنابري لاعب بايرن ميونخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته الصحيفة، فإن الجناح الألماني يرحب بفكرة الرحيل عن الفريق البافاري، ولم يتوصل الطرفان إلى صيغة لتمديد العقد ولن يمانع الانضمام إلى الميرينجي.

فاييخو ينضم إلى قائمة المرشحين عن الخروج من ريال مدريد

أشارت تقارير صحفية، إلى دخول خيسوس فاييخو، لاعب ريال مدريد، لقائمة المرشحين للخروج من صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته الصحافة الإسبانية، فإن فاييخو يقترب من الرحيل عن صفوف الملكي، بعد وصول أنطونيو روديجر، وعدم اقتناع المدرب كارلو أنشيلوتي بقدراته.