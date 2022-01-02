أخبار ريال مدريد: أنشيلوتي يعلق على صفقة مبابي .. وتحديد هدف الدفاع

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأحد 2 يناير 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 2 يناير 2022:

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أنه لا يعلم ما إذا كان ناديه سيتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي في نهاية الموسم.

ويعد ريال مدريد الأقرب للتعاقد مع الفرنسي الدولي، بعد أن حاول إقناع باريس سان جيرمان بالتخلي عن اللاعب في الصيف الماضي.

وبسؤاله عما إذا كان ريال مدريد سيحاول ضم مبابي في يناير، أكد الإيطالي أن النادي الملكي قد لا يتحرك للتعاقد مع اللاعب قبل نهاية الموسم.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد قد حول أنظاره إلى باو توريس مدافع فياريال للتعاقد معه في الصيف المقبل.

ويأتي ذلك بعد أن قرر ريال مدريد التراجع عن سباق التعاقد مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد مستعد لدفع مبلغ يتراوح بين 40 و50 مليون يورو للتعاقد مع المدافع الإسباني الدولي في الصيف المقبل.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد تلقى طلبًا من ريال بيتيس للاستفسار عن وضع ناتشو مع النادي الملكي.

ويرغب ريال بيتيس في التعاقد مع ناتشو خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.

ولم يكشف التقرير رد ريال مدريد على طلب بيتيس، وإن كان من المستبعد أن يتخلى النادي الملكي عن ناتشو بالنظر إلى قلة الخيارات الدفاعية في النادي.

كشفت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية أن ريال مدريد يراقب مدى تطور فلوريان نويهاوس لاعب وسط بوروسيا مونشنجلادباخ تمهيدًا للتعاقد معه.

ويرى ريال مدريد أن نويهاوس يعد الخليفة المحتمل لمواطنه توني كروس في النادي الملكي على المدى الطويل.