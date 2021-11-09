أخبار ريال مدريد: "الملكي" ينضم إلى سباق كيسييه.. وبيل على رادار آرسنال

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021:

حسب صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية، فإن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع فرانك كيسييه نجم خط وسط ميلان الإيطالي.

ريال مدريد سيدخل في صراع مع برشلونة للتعاقد مع نجم منتخب ساحل العاج، لكن النادي الكتالوني قد يتراجع عن الصفقة في ظل عدم إعجاب تشافي هيرنانديز المدرب الجديد باللاعب.

ريال مدريد سيتحرك للتعاقد مع كيسييه، والذي سيكون حرًا للتفاوض مع أي فريق بداية من يناير المقبل.

موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي أكد أن نادي آرسنال الإنجليزي سيتحرك للتعاقد مع الويلزي جاريث بيل جناح ريال مدريد في يناير المقبل.

آرسنال مستعد لتقديم مبلغ يصل إلى خمسة ملايين يورو للتعاقد مع الويلزي، الذي يلعب آخر موسم له في ريال مدريد.

ويرغب آرسنال في استغلال رغبة ريال مدريد في التخلص من راتب بيل الخرافي، وسيقدم عرضًا قد لا يرفضه النادي الملكي رغم قيمته المتدنية.





صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أشارت إلى أن ريال مدريد يخطط للتحرك نحو فيديريكو كييزا جناح نادي يوفنتوس الإيطالي.

كييزا يلعب مع يوفنتوس على سبيل الإعارة من فيورنتينا لمدة موسمين، حتى صيف 2022، والنادي الملكي مستعد للتدخل والتعاقد مع اللاعب.

تحرك ريال مدريد المحتمل يأتي رغم رغبة يوفنتوس في الحفاظ على أحد أبرز نجومه في الوقت الحالي، والمفاوضات الجارية حاليًا مع فيورنتينا.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد يرغب في العودة إلى فريقه السابق ريال بيتيس في يناير المقبل.

سيبايوس، المصاب منذ دورة الألعاب الأولمبية، لم يخض أي مباراة مع ريال مدريد في الموسم الحالي.

ويرغب سيبايوس أن يستعيد مكانته في منتخب إسبانيا، ويعرف أنه قد لا يدخل خطط كارلو أنشيلوتي مدرب النادي الملكي.

ولذلك فإن اللاعب يفكر جديًا في العودة إلى الفريق الذي شهد تألقه، لكن الأزمة التي تواجه ريال بيتيس هي راتب اللاعب المرتفع.



