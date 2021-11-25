أخبار ريال مدريد: "الملكي" لم ينس ليفاندوفسكي.. وقرار صادم من إيسكو

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 25 نوفمبر 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021:

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد لم ينس فكرة التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني.

ليفاندوفسكي يرغب في مغادرة بايرن ميونخ في الصيف المقبل، وارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد لفترة طويلة.

المشكلة الكبرى في أن عقد ليفاندوفسكي مع بايرن يمتد حتى 30 يونيو 2023، ولن يتركه يرحل دون قتال.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن ماركو أسينسيو منفتح على فكرة الرحيل عن ريال مدريد والانتقال إلى آرسنال الإنجليزي.

ولا يمانع أسينسيو حاليًا الرحيل عن ريال مدريد في يناير المقبل، في ظل تراجع دوره بشكل ملحوظ تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

مع إصابة نجمه النيجيري فيكتور أوسيمين فإن نادي نابولي الإيطالي سيضطر إلى دخول سوق الانتقالات الشتوية لحل أزمته الهجومية.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن نابولي يرغب في التعاقد مع ماريانو دياز أو لوكا يوفيتش من ريال مدريد لحل أزمة إصابة أوسيمين.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن إيسكو لاعب وسط ريال مدريد قرر بالفعل الرحيل عن النادي الملكي.

إيسكو لا يرغب في مغادرة إسبانيا، ويفكر جديًا في الانتقال إلى أتلتيكو مدريد أو برشلونة، وهو ما سيكون بمثابة صدمة إلى ريال مدريد.