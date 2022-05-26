أخبار ريال مدريد: الجميع إلى باريس .. وخيار جديد أمام إيسكو

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 26 مايو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 26 مايو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 26 مايو 2022:

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد قرر سفر كل اللاعبين في قائمة النادي الملكي إلى باريس.

ريال مدريد يتوجه إلى العاصمة الفرنسية استعدادًا لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت المقبل أمام ليفربول الإنجليزي على ملعب "دو فرانس".

ومع إعلان النادي الملكي للقائمة المسافرة إلى باريس، فإنها تشهد تواجد كل لاعبي الفريق الأول.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد قرر منافسة غريمه أتلتيكو للحصول على توقيع الأرجنتيني لوكاس ألاريو مهاجم باير ليفركوزن الألماني.

الصحيفة أشارت إلى أن ريال مدريد مهتم بالحصول على خدمات ألاريو، الذي قرر الرحيل عن باير ليفركوزن قبل انطلاق موسم 2022-23.

أكدت صحيفة "بيلد" الألمانية أن ريال مدريد يرى أن أوليفر جلاسنر المدير الفني لنادي آينتراخت فرانكفورت قد يكون الحل الأمثل لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي في المستقبل.

جلاسنر قاد آينتراخت فرانكفورت للحصول على لقب بطولة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي، وهو ما جذب إليه أيضًا أنظار توتنهام الإنجليزي.

صحيفة "as" الإسبانية كشفت أن نادي جلطة سراي التركي قد دخل سباق التعاقد مع إيسكو لاعب وسط ريال مدريد.

عقد إيسكو مع ريال مدريد ينتهي في 30 يونيو 2022، ولا ينوي النادي الملكي تجديد العقد.

ومع رحيل إيسكو مجانًا عن ريال مدريد، فإن لاعب الوسط يجذب أنظار العديد من الأندية، وعلى رأسها ميلان الإيطالي، لكن يبدو أن جلطة سراي قرر اقتحام السباق ومحاولة الحصول على توقيعه.