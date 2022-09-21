أخبار ريال مدريد: أسينسيو يصدم "الملكي" .. ودورتموند يحدد سعر بيلينجهام

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 21 سبتمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التخطيط أكثر من أجل المستقبل، بعد أن اكتفى بإضافة عنصرين جديدين فقط على الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2022

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022:

تحدث ماركو أسينسيو نجم ريال مدريد عن مستقبله في ظل ارتباطه بالانتقال إلى برشلونة بعد نهاية عقده داخل سانتياجو بيرنابيو.

وقال أسينسيو في تصريحات لإذاعة "كوبي" الإسبانية: "كان لدي فرص للرحيل عن ريال مدريد خلال الفترة الماضية، لكن الثقة التي منحني إياها كارلو أنشيلوتي في حديثه كانت أمرًا أساسيًا حتى لا أغادر".

وعن إمكانية التوقيع للغريم التقليدي للملكي قال: "لا أعلم إذا يريدني برشلونة، فهناك الكثير من الشائعات، وهذا أمر طبيعي". (طالع التفاصيل)

جيرارد ديولوفيو، لاعب نادي أودينيزي الإيطالي، وناشئ برشلونة ولاعب منتخب كتالونيا الشرفي، ولاعب برشلونة السابق في مناسبتين، أكد أنه لا يمانع الانضمام لريال مدريد.

اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، والناشط حاليًا في نادي أودينيزي الإيطالي أدلى بتصريحات لصحيفة "ماركا" قال فيها: "إذا جاء ريال مدريد؟ كيف يمكن أن يقول المرء لا؟!". (طالع التفاصيل)

محطة "راديو ماركا" الإذاعية الإسبانية أكدت أن سيرجيو أريباس لاعب نادي ريال مدريد كاستيا قد دخل اهتمامات نادي خيتافي.

التقرير أشار إلى أن أريباس، صاحب العشرين عامًا، يرغب في اللعب في دوري الدرجة الأولى الإسباني من أجل التطور أكثر، ولذلك فإن خيار اللعب مع خيتافي يعد مناسبًا بالنسبة له.

صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية أكدت أن نادي بوروسيا دورتموند الألماني قد حدد قيمة نجمه الشاب جود بيلينجهام بمبلغ 150 مليون يورو.

عقد بيلينجهام مع بوروسيا دورتموند يمتد حتى 2025، ولا يوجد شرط جزائي في عقد الإنجليزي الدولي مع النادي الألماني.

ويجذب بيلينجهام اهتمام ريال مدريد بالإضافة إلى عدد من الأندية الأوروبية الكبرى، مثل مانشستر يونايتد وليفربول.