أخبار ريال مدريد: أزمة قبل نهائي الأبطال .. وكروس يؤجل تحديد مستقبله

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الخميس 19 مايو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 19 مايو 2022:

حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن المران الجماعي لنادي ريال مدريد صباح الخميس شهد غياب المدافع النمساوي دافيد ألابا، والويلزي جاريث بيل، والبرازيلي مارسيلو، الذين قاموا بتدريبات منفردة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة نظيره ريال بيتيس مساء الجمعة، في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني على ملعب "سانتياجو برنابيو".

وبدا أن النمساوي قد تعافى من المشكلة العضلية التي تعرض لها في مواجهة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الإنجليزي، لكن تبدو الأمور معقدة الآن بشأن لحاقه بنهائي البطولة. (طالع لمزيد من التفاصيل)

بعد فترة من الصمت حول مستقبله، كشف الكرواتي لوكا مودريتش أنه على وشك تجديد عقده مع ريال مدريد.

وقال مودريتش في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات: "ريال مدريد يعني كل شيء بالنسبة لي، ريال مدريد بيتي وأنا سعيد وأشعر أنني جزء من النادي، وأنا مدريدي للأبد".

ومن المقرر أن يوقع مودريتش على تجديد عقده مع ريال مدريد، على أن يمتد العقد الجديد حتى يونيو 2023.

صحيفة "La Repubblica" الإيطالية كشفت أن نادي لاتسيو سيحاول التعاقد مع فيكتور شوست لاعب ريال مدريد الشاب.

شوست يلعب الموسم الحالي معارًا مع نادي قادش الإسباني، وجذب المدافع الإسباني الشاب أنظار لاتسيو بشدة.

ويلعب شوست في أكاديمية ريال مدريد منذ 2012، وشارك بالفعل مع الفريق الأول في النادي الملكي خلال الموسم الماضي.

حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن الألماني توني كروس نجم وسط ريال مدريد قرر تأجيل تحديد مستقبله إلى ما بعد نهاية الموسم.

عقد كروس الحالي مع ريال مدريد ينتهي في يونيو 2023، وعرضت عليه إدارة النادي الملكي تمديد عقده لمدة موسم آخر.

ويبدو كروس مترددًا في الوقت الحالي، ويرى أن الوقت لم يحن بعد للتجديد، وأنه يريد أولًا معرفة كيف سيكون مستواه في الموسم المقبل قبل اتخاذ القرار بشأن التمديد. (طالع لمزيد من التفاصيل)