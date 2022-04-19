أخبار ريال مدريد: آرسنال يقترب من أسينسيو .. وكافاني في الصورة

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في صيف 2022، بعد عدم إبرام أي صفقة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022:

حسب صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن آرسنال الإنجليزي يقود في الوقت الحالي سباق التعاقد مع ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد.

وبعد أن كان ميلان الإيطالي في طليعة الأندية المهتمة بالحصول على خدمات الجناح الإسباني، جاءت مطالب أسينسيو لتبعد "الروسونيري" عن الصفقة.

آرسنال الآن هو المرشح الأول للفوز بتوقيع أسينسيو، والذي قد يوضع رسميًا في سوق الانتقالات إذا لم يتوصل إلى اتفاق للتجديد مع ريال مدريد.

حسب شبكة "espn" الرياضية الأمريكية، فإن ريال مدريد لم يخرج بعد من سباق التعاقد مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع تشيلسي الإنجليزي.

عقد روديجر مع تشيلسي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ما جعله هدفًا لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها ريال مدريد.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن ريال مدريد لا يزال في الصورة فيما يخص التعاقد مع روديجر، وانضمامه إلى النادي الملكي ليس مستبعدًا.

حسب صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، فإن ريال مدريد اقترب من التوصل إلى اتفاق مع رايو فاييكانو، لاستعادة فران جارسيا من جديد.

فران جارسيا، 22 عامًا، رحل عن ريال مدريد في صيف 2021، لكنه قد يعود لتدعيم مركز الظهير الأيسر.

حسب صحيفة "Fichajes" الإسبانية، فإن ريال مدريد وضع الأوروجوياني إدينسون كافاني في خططه لتدعيم الهجوم في الصيف المقبل.

ريال مدريد يحاول التعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند، لكنه ينظر في خيارات أخرى إذا ما فشل في ضم النرويجي.

التقرير كشف أن ريال مدريد قد يتحرك مع كافاني، الذي ينتهي عقده مع مانشستر يونايتد نهاية الموسم الحالي، ليدعم كريم بنزيما في حالة الفشل في صفقة هالاند.