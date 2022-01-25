أخبار ريال مدريد: آرسنال يتحرك نحو يوفيتش .. وإحياء عملية ليفاندوفسكي

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا.

ومع انطلاق صيف 2021 تعاقد ريال مدريد مع النمساوي دافيد ألابا بالمجان بعد نهاية عقده مع بايرن ميونخ ثم تعاقد الفريق في الأيام الأخيرة لسوق الانتقالات مع إدواردو كامافينجا من رين الفرنسي.

وحاول ريال مدريد طول الصيف جلب كيليان مبابي من باريس سان جيرمان حتى أنّه قدّم له عرضًا يتجاوز 200 مليون يورو، إلا أنّ إدارة النادي الباريسي رفضت التخلي عن اللاعب.

والآن، ومع ظهور مشكلة دفاعية واضحة في فريق المدرب كارلو أنشيلوتي، فإن ريال مدريد يبحث عن عدد من الخيارات الدفاعية لتعزيز صفوفه.

وبدأ النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق سواء للتعاقد معها في يناير المقبل أو صيف 2022.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 25 يناير 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 25 يناير 2022:

صحيفة "ذا صن" الإنجليزية كشفت أن نادي آرسنال سوف يتقدم بعرض لاستعارة الصربي لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية.

التقرير كشف أن آرسنال يبحث عن خيار جديد لتدعيم الهجوم، بعد انهيار صفقة التعاقد مع الصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا، والذي اقترب من الانتقال إلى يوفنتوس.

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد رفض عرضًا من بازل السويسري للحصول على خدمات رافا مارين مدافع فريق "كاستيا".

النادي السويسري يرغب في الحصول على خدمات مارين بعد رحيل مدافع إراي كومارت إلى نادي فالنسيا.

إلا أن ريال مدريد ليس لديه أي نية في التخلي عن مدافعه الشاب والذي يتدرب حاليًا بشكل منتظم مع الفريق الأول تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن ريال مدريد مستعد للدخول في سباق التعاقد مع السويدي أليكساندر إيساك مهاجم ريال سوسييداد.

الصحيفة كشفت أن ريال مدريد يراقب المهاجم السويدي عن كثب مؤخرًا، ووضعه ضمن خططه لتدعيم الخط الأمامي.

ويبدو ريال مدريد مستعدًا لمنافسة عدد من الأندية على خدمات إيساك، ومن بينها آرسنال الإنجليزي وبرشلونة.

صحيفة "Fichajes" كشفت أيضًا أن ريال مدريد عاد من جديد لتوجيه أنظاره نحو البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني.

ويطمح ريال مدريد في أن يتعاقد مع ليفاندوفسكي في الصيف المقبل بقيمة مخفضة تتراوح بين 25 إلى 30 مليون يورو، بالنظر إلى تقدم البولندي في العمر، وحقيقة أنه يتبقى له موسم إضافي فقط في عقده مع بايرن.