أخبار ريال مدريد: اتفاق لتجديد رودريجو .. وشرطان لضم جنابري

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 5 يوليو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

عاش ريال مدريد فترة صعبة في سوق الانتقالات من بعد جائحة كورونا حتى أنّ الفريق لم يقم بأي صفقة في صيف 2020-2021 للمرة الأولى منذ 40 عامًا، لكن يبدو أن الأمور ستتغير مع بداية انتقالات 2022.

وقبل أيام من الانطلاق الرسمي لفترة الانتقالات الصيفية 2022، تمكن ريال مدريد من التعاقد مع الفرنسي أوريليان تشواميني من نادي موناكو في صفقة قد تتجاوز قيمتها الإجمالية حاجز 100 مليون يورو.

ومن أجل حل الأزمة الدفاعية التي عانى منها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في موسم 2021-22، تعاقد ريال مدريد بالمجان مع الألماني أنطونيو روديجر مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي.

ورغم مواصلة ريال مدريد لمحاولات جلب كيليان مبابي حتى مايو الماضي، إلا أن اللاعب فجر مفاجأة مدوية، وقرر الاستمرار في باريس سان جيرمان حتى 2025، ليوجه ضربة قاضية إلى آمال النادي الملكي في ضمه.

وبعد التعاقد مع تشواميني وروديجر، يبدو أن ريال مدريد قد توقف عن البحث عن لاعبين جدد، إلا أن ذلك قد يتغير في حالة النجاح في الحصول على فرصة مثالية بضم لاعب جيد بقيمة مناسبة.

ومن المرجح أن يواصل النادي الملكي مشوار البحث عن عناصر لتطوير الفريق من أجل التعاقد معها في صيف 2022، أو ربما التخطيط أكثر من أجل المستقبل.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022:

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد توصل إلى اتفاق مع البرازيلي رودريجو على تمديد عقده الذي ينتهي عقده في 2025.

والاتفاق الجديد يقضي بأن يمدد رودريجو عقده إلى 2028، وسيحصل على زيادة هائلة في راتبه الحالي مع النادي الملكي.

وسيتم تفعيل العقد الجديد فور الإعلان الرسمي عن الصفقة التي ستشهد رفع قيمة الشرط الجزائي في عقد رودريجو لتصل إلى مليار يورو. (طالع لمزيد من التفاصيل)

موقع "Relevo" الإسباني أكد على وجود أزمة فيما يتعلق بمركز الظهير الأيسر في ريال مدريد.

الأزمة تأتي بعد التعاقد مع أنطونيو روديجر، وهو ما سيجعل دافيد ألابا يتحول إلى اللاعب الأساسي في مركز الظهير الأيسر.

وقرر ريال مدريد الاستماع إلى العروض التي ستأتي إلى الفرنسي فيرلان ميندي، وفي حالة وصول عرض مناسب سيتم بيعه، أما إذا استمر، حسب رغبته، فسيضطر لمنافسة ألابا على التشكيل الأساسي.

حسب صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، فإن ريال مدريد يخطط للتحرك من أجل التعاقد مع الإنجليزي جود بيلينجهام نجم وسط بوروسيا دورتموند الألماني في صيف 2023.

التأخر في التحرك يأتي من أجل رغبة ريال مدريد في إفساح المجال في قائمة اللاعبين من خارج الاتحاد الأوروبي، وهي القائمة المكتملة حاليًا.

ويعد صيف 2023 اللحظة المثالية لضم بيلينجهام، حيث سيكون النادي قد ودع واحدًا من الثنائي لوكا مودريتش وتوني كروس أو كليهما.

أكدت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، أن ريال مدريد قد وضع شرطين أساسيين قبل التفكير في التحرك للتعاقد مع سيرج جنابري جناح بايرن ميونخ الألماني.

الشرط الأول يتمثل في رحيل ماركو أسينسيو جناح النادي الملكي، الذي ينتهي عقده في صيف 2023، من أجل إفساح المجال في القائمة للنجم الألماني.

الشرط الثاني هو ألا تزيد قيمة الصفقة عن 50 مليون يورو، حيث لا ينوي ريال مدريد دفع أكثر من هذا المبلغ للتعاقد مع جنابري.