أخبار حزينة.. السرطان يهاجم ميهايلوفيتش من جديد

أخبار محزنة حملها مدرب بولونيا وأسطورة كرة القدم الصربي السابق سينسيا ميهايلوفيتش، وذلك في مؤتمر صحفي تناول فيه تطورات حالته الصحية المضطربة.



وقال ميهايلوفيتش إنه سيضطر إلى التوقف عن مزاولة التدريب لفترة مجددًا، بسبب معاودة أضرار سرطان الدم النخاعي الحاد، مؤكدًا: "كما تعلمون، أقوم دوريًا بإجراء تحليلات متعمقة بعد الإصابة بسرطان الدم النخاعي عالي الخطورة قبل عامين ونصف، تعلمون جميعًا المسار الذي قادني إلى زراعة نخاع العظام، في هذه السنوات كانت تجربة التعافي بالنسبة لي ممتازة، لكن هذه الأمراض خفية ولا تظهر كل ما لديها، التحليلات الأخيرة دقت بعض أجراس الإنذار مجددًا ويمكن أن يعود المرض شرسًا من جديد، ولمنع ذلك لابد أن أخضع لمسار علاجي سيوقفني لمدة عن كرة القدم".



سأفعل كل شيء لتخطي الأمر

وأضاف: "آمل أن تمر الأوقات الصعبة بسرعة، الكل يعرفني ويعرف أنني سأفعل كل شيء لطيّ تلك الأيام بسرعة، ولكنني سأضطر إلى الغياب عن بعض المباريات، سأغيب عن كل شيء كنت أفعله في ساعاتي الـ 24 في الآونة الأخيرة".



احترموا خصوصيتي!

ووجه ميهايلوفيتش رسالة إلى لاعبي فريق بولونيا قائلًأ: "لم تكن بداية عام 2022 جيدة بالنسبة لنا، لا ينبغي أن نأسف على أنفسنا، الأوقات الصعبة هي التي تختبر شجاعة الرجل وقدرتهم على رد الفعل، وأنا متأكد من أنكم لن تخيبوا ظني، وستقاتلون من أجلي، سأعود قريبًا، وأشكر رئيس النادي والمسؤولين على محبتهم وقربهم".



وطالب ميهايلوفيتش "باحترام خصوصيته أثناء فترة العلاج في عدم الحديث".

اقرأ أيضًا..

والدة مانشيني تهاجم جورجينيو وتلوم ابنها بسبب بالوتيلي!

ديبالا يتورط في فضيحة فساد مالي جديدة ليوفنتوس



بن ناصر: أتعلم من إبراهيموفيتش، وميلان يحترم صيامي برمضان